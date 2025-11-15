Hírlevél

Rendkívüli

Riadó Kijevben - megsemmisítő orosz támadás jöhet

Szenzáció

Visszatér a legendás magyar férfimárka – itt vannak a részletek

Eva Longoria

Eva Longoria túl merész szettben hódította meg Madridot

A színésznő ismét bebizonyította, hogy a magabiztosság kortalan. Eva Longoria legújabb megjelenése egyszerre volt elegáns és merészen nőies, ami újfent felkeltette a rajongók figyelmét. Bár a részletek már önmagukban beszédesek, a sztár megosztott posztja mögött ennél több történet is megbújik.
A rajongók ezúttal is ámulattal figyelték, milyen lehengerlően néz ki Eva Longoria: a Született feleségek ikonikus szereplője áttetsző szoknyában és fekete bodyban mutatta meg formás idomait. A színésznő ötvenévesen is hibátlan kondícióban van, és továbbra is olyan összeállításokat választ, amelyek finoman, mégis magabiztosan hangsúlyozzák ki alakját - írja a Bors.

US actress, producer, director Eva Longoria arrives for the screening of the film "Mission: Impossible - The Final Reckoning" at the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 14, 2025. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)
Eva Longoria újra bizonyította, hogy ötven felett is lehengerlő a stílusa.
Hogyan hódította meg Madridot Eva Longoria?

A sztár az utóbbi időben egyre több időt tölt Spanyolországban, miután a közelmúltban úgy döntött, új fejezetet kezd az életében Madridban. Elmondása szerint régóta szeretne közelebb kerülni családi gyökereihez: ősei több száz évvel ezelőtt hagyták el Spanyolországot az új világ reményében, és számára különleges érzés visszatérni erre a földre.

Korábban azt is megosztotta, hogy tizenegy generációval ezelőtti felmenője indult útnak az Egyesült Államok felé, és számára érzelmileg fontos, hogy megismerje, mit adott az ország kultúrája, konyhája és emberei. Egy interjúban arról is beszélt, mennyire inspirálja őt Spanyolország sokszínűsége és ízvilága.

Hova tűntek a Született feleségek sztárjai?

Nyolc évad, 180 rész készült, ez volt a 2010-es évek egyik legnépszerűbb sorozata, most pedig jön egy nagyon hasonló, Wisteria Lane címen. A Született feleségek főszereplői milliomosok lettek, világsztárok, de nem mindenki kapott munkát Hollywoodban az elmúlt években, és olyan is akadt, akinek börtönbe kellett vonulnia egy rövid időre.

10 érdekesség, amit biztosan nem tudott Eva Longoriáról

A Született feleségek mexikói származású sztárszínésznője március 15-én ünnepelte 50. születésnapját. De vajon milyen érdekességeket rejt a szexi mexikói díva, Eva Longoria karrierje és az élete?

 


 

 

 

