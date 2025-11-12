Nem hinné el, mennyibe kerül Andrea extrém ajakfeltöltése!

Andrea Ivanova küldetésének tekinti, hogy megszerezze a „világ legnagyobb ajkait”, ám az extrém ajakfeltöltés miatt egyre több orvos fordít neki hátat. A fiatal nő eddig nagyjából 9,4 millió forintot költött beavatkozásokra, és továbbra sem hajlandó abbahagyni - írja a Mirror.

Andrea Ivanova az extrém ajakfeltöltés rabja lett

Fotó: Instagram / andrea88476

Andrea hialuronsavas injekciókat kapott az állába, az arccsontjába és az állkapcsába, valamint egy mellnagyobbítást is elvégeztetett, 600 köbcentis szilikonimplantátumokkal. Ráadásul minden hónapban újabb ajakfeltöltésre jár – immár évek óta megszakítás nélkül.

Korábban egy alkalom kb. 70 ezer forintba került, de mivel a városában már senki sem hajlandó kezelni, most egy másik településre utazik, ahol több mint 200 ezer forintot fizet alkalmanként. Ez éves szinten további 1,6 millió forintos kiadást jelent.

Miért nem vállalják már az orvosok Andrea Ivanovát?

Andrea elmondása szerint a legtöbb orvos attól tart, hogy az extrém ajakfeltöltés következtében elhalhat a szövet, mert a vérkeringés nem tud megfelelően áramolni az ajkaiban.

„Minden orvos a városomban azt mondta, túl sok, amit csinálok. Félnek, hogy elhalhat a szövet, és ez rontaná a hírnevüket” – mesélte.

Egyik orvosa azt is hozzátette, hogy az ajkai „csúnyán” sikerültek, és önmagát okolta a végeredmény miatt. Andrea azonban nem akart vitatkozni: új orvost keresett, aki hajlandó folytatni a kezeléseket.

Mennyibe kerül Andrea Ivanova extrém ajakfeltöltése?

Andrea eddig összesen mintegy 9,4 millió forintot költött az ajaknagyobbításokra, hialuronsavas injekciókra és egyéb beavatkozásokra. Ehhez még hozzájön az évente 1,6 millió forintos fenntartási költség, ami a havi feltöltéseket és utazásokat fedezi. Andrea eddig összesen mintegy 11 millió forintot költött az ajaknagyobbításokra, hialuronsavas injekciókra, egyéb beavatkozásokra és azok éves fenntartására.

A volt pszichológia szakos hallgató elismeri, hogy ez óriási pénzügyi teher, de továbbra is úgy érzi, megéri:

„Az ajakfeltöltés számomra nemcsak esztétikai kérdés – fiatalosabbá tesz. Nem volt még allergiás reakcióm, a testem jól tűri” – mondta.

Családja és rajongói is próbálják lebeszélni a további beavatkozásokról, de Andrea hajthatatlan.

„Soha nem fogom abbahagyni az ajaknagyobbítást. Ha kell, külföldre utazom – de folytatom” – fogalmazott határozottan.