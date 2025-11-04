A balga belgák legendás pofára esést mutattak be a vadiúj vadászgépeikkel

A belga sajtó, köztük a 20 Minutes arról számolt be, hogy az első F–35 vadászrepülőgépek érkezése után azonnal heves viták alakultak ki az országban. Theo Francken belga védelmi miniszter a szövetségi parlamentben elismerte: Belgium légtere „nem elegendő” a modern gépek kiképzőrepüléseihez.

Belgiumban botrány van az F–35 vadászrepülő szállítás miatt: túl zajos és túl drága

Fotó: AFP/PUNIT PARANJPE

A miniszter szerint ezért új megállapodásokat kell kötni, hogy a pilóták a francia, holland és olasz légtérben gyakorolhassanak. A 20 Minutes megjegyezte: „Belgium az internet gúnycélpontjává vált, mert az F–35 számára kicsi az égbolt.”

F–35: drága, zajos és túlzás a kis királyságnak

A lap beszámolója szerint a gépek rendkívül zajosak, „nehéz, pulzáló hangot” adnak, amely zavarja a légibázisok közelében élő lakosságot. Még súlyosabb probléma azonban az ár: egyetlen repülési óra költsége meghaladja az 50 ezer eurót.

Ezzel az F–35 vált a világ legdrágábban üzemeltethető vadászrepülő típusává, ami egyre több belga politikus és szakértő szerint „teljesen aránytalan” az ország méretéhez és katonai igényeihez képest.

A belga kormány 2018-ban döntött úgy, hogy Egyesült Államokbeli gyártótól vásárolja meg az ötödik generációs F–35 Lightning II gépeket. A program teljes költségét a DeMorgen szerint mintegy 15 milliárd euróra becsülik.

Korábban India is elutasította a típus beszerzését, éppen a rendkívül magas üzemeltetési költségek miatt.