Hogy a fenébe érhet egy tojás 8 és fél milliárd forintot?

Rekordáron is elkelhet a Peter Carl Fabergé által készített, több mint 20 millió fontra (8,57 milliárd forint) becsült "tojás", amelyet II. Miklós cár az anyja részére rendelt meg húsvéti ajándéknak.

A Fabergé, a cári húsvéti tojásairól híres luxusékszermárka

Fotó: YURI KADOBNOV / AFP

Milliós Fabergé tojások: A cári család hagyatéka

A hegyikristályból vésett talapzaton nyugvó, platina hópelyhekkel ékesített, rozettásan csiszolt, gyémánt téli tojást tekintik az orosz ékszerész egyik legmívesebb alkotásának, amelyet a cári család számára készített - közölte a Christie’s.

Az olvadó jégre emlékeztető kristály talpazaton ülő tojást belül zúzmarát idéző vésett motívumokkal díszítették. A belsejében meglepetés található - egy virágcsokor.

A tojás december 2-án kerül kalapács alá A Téli tojás és Fabergé és fontos művei egy hercegi gyűjteményből című árverésen a Christie’s aukciósorozatán, Londonban. A műkincs 20 millió fontot meghaladó becsült kikiáltási áron szerepel az árverezésre váró műkincsek listáján.

Ez a Fabergé által a Romanovok számára készítette cári húsvéti tojások egyike, és a téli tojás kétségkívül mindegyik között a legjobb

- mondta Margo Oganesian, a Christie’s osztályvezetője a Reuters hírügynökségnek.

II. Miklós cár 1913-ban rendelte meg anyja, Marija Fjodorovna számára. Bámulatos a tervrajza, a művészi kivitele, a Fabergé által használt technika és a mögötte álló történelem.

A Christie’s korábban 1994-ben árverezett el téli tojást Genfben és 2002-ben egy másikat New Yorkban. Mindkét alkalommal rekordáron keltek el a Fabergé-tojások árverésének történelmében. New Yorkban 9,6 millió dollárt (mai árfolyamon 3,2 milliárd forint) fizetett érte a vásárló.

2007-ben a Rotschild Fabergé-tojást 18,5 millió dolláros áron (6,1 milliárd forint) ütötték le a Christie’s árverésén.

A világhírű ékszertojásokat készítő cári művész

Carl Peter (Karl Gusztavovics) Fabergé, a Fabergé-tojásokról világhírűvé vált cári ékszerész 1846-ban született Szentpéterváron, elnémetesedett francia hugenotta családban. Európa legjobb mestereinél tanult aranyművességet, majd 24 évesen átvette apja ékszerészetét és saját, egyre kifinomultabb műtárgyakat tervezett. Alkotásai 1882-ben felkeltették III. Sándor cár figyelmét, aki udvari ékszerésznek nevezte ki és különleges megbízásokat adott neki.