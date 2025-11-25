Most kiderül, mennyit spórolhat a fagyasztó leolvasztásával

A fagyasztó leolvasztása a legtöbb otthonban hónapokig várat magára, pedig a jéglerakódás miatt romlik a készülék hatékonysága, nő az energiafogyasztás, és egyre kevesebb hely marad az élelmiszereknek. A téli időszak különösen kedvező a feladatra, mert a fagyasztott élelmiszerek átmeneti tárolása kint, a szabad levegőn is megoldható, így a folyamat gyors és biztonságos lehet - írja a Focus.

A fagyasztó leolvasztása télen gyorsabb és biztonságosabb

Fotó: Unsplash

Mikor érdemes leolvasztani a fagyasztót?

A fagyasztót akkor érdemes leolvasztani, amikor a jégréteg elkezd látványosan felhalmozódni, vagy amikor a készülék teljesítménye észrevehetően romlik. A téli időszak különösen alkalmas a műveletre, mert a hideg levegő segít biztonságosan tárolni az élelmiszereket a folyamat ideje alatt. Ilyenkor a leolvasztás gyorsabban, egyszerűbben és kevesebb kockázattal végezhető el.

Hogyan spórol energiát a fagyasztó leolvasztása?

A jéglerakódás növeli a készülék energiaigényét, mert a motor többet dolgozik, hogy tartsa a kívánt hőmérsékletet. A rendszeres leolvasztással akár 10–30% energiát is meg lehet takarítani, így a számlákon is érződik a különbség.

Milyen gyakran kell leolvasztani a fagyasztót?

Általában évente 1–2 alkalommal ajánlott, de régebbi modelleknél vagy gyakori ajtónyitás esetén még többször is szükség lehet rá. Ha a jégréteg eléri a 3–5 millimétert, itt az idő a beavatkozásra.

Hogyan tároljuk a fagyasztott élelmiszert leolvasztás közben?

Télen elegendő az ételeket az erkélyre vagy a teraszra tenni, ahol a mínusz fokok gondoskodnak a hűtésről. Ha erre nincs lehetőség, ideiglenesen segíthet:

hőszigetelt doboz vagy hűtőtáska,

újságpapírba csavart csomagolás,

a hűtőszekrény alsó polca.

Mi a leggyorsabb módszer a fagyasztó leolvasztására?

A leggyorsabb technika, ha a kikapcsolt készülékbe törölközőt helyezünk, rá pedig egy tál forró vizet teszünk. A gőz gyorsítja az olvadást, így akár 30–40 perc alatt teljesen jégmentes lehet a belső tér.

Milyen hibákat kerüljenek el fagyasztó leolvasztásakor?

A leggyakoribb hibák közé tartozik a jég feszegetése késsel vagy más hegyes eszközzel, ami könnyen kilyukaszthatja a hűtőfalat. Agresszív tisztítószereket, ecetet vagy súrolószereket sem szabad használni. Mindig teljesen szárazra kell törölni a rekeszt, mielőtt újra bekapcsoljuk.