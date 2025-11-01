Ritka farkaspók újra előkerült 40 év után

Hírlevél

Egy különleges felfedezés rázta fel a brit természetvédőket. 40 év után újra előkerült a farkaspók, amelyet már kihaltnak hittek. A ritka, fehércsuklós faj a Wight-szigeten bukkant fel, ahol a természetvédelmi munkák segítették visszatérését.
Egy rendkívül ritka farkaspókfajt fedeztek fel újra az Egyesült Királyságban, amelyet már több mint 40 éve kihaltnak hittek. Az Aulonia albimana farkaspókfajt a brit Nemzeti Trust természetvédelmi szervezete találta meg a Wight-szigeten található Newtown természetvédelmi területen, mindössze két kilométerre attól a helytől, ahol az utolsó ismert példányait 1985-ben megfigyelték – írja a BBC

Aulonia-albimana, a farkaspókok egy fajtája
Aulonia-albimana, a farkaspókok egy fajtája
Fotó: Dimitar Boevski

A kicsi, narancssárga lábú pókot felfedezői a „fehércsuklós farkaspók” névvel illették, különleges megjelenése miatt. 

Hihetetlen érzés egy olyan fajt megtalálni, amelyet több mint 40 éve eltűntnek hittünk

– mondta Mark Telfer kutató. 

Így vadásznak a farkaspókok

A farkaspókok – amelyekből mintegy 38 faj él Nagy-Britanniában – onnan kapták a nevüket, hogy vadászat közben a farkasokhoz hasonlóan üldözik és elkapják zsákmányukat. Az Aulonia albimana különlegessége, hogy a vadászat mellett vékony szövedéket is készít, ami ritka a farkaspókok körében. 

A pókoknak is lehetnek rémálmaik?

Az utóbbi évek kutatásai egyre erősebben sugallják, hogy a pókok is álmodhatnak. A megfigyelések szerint több faj éjszaka olyan viselkedést mutat, amely meglepően hasonlít az emlősök REM-fázisához. A terepi és laboratóriumi videóelemzések – különösen az ugrópókoknál – ismétlődő, ciklikus mintázatokat tártak fel. A leírások alapján a nyugalmi periódusok során hirtelen, rövid ideig tartó mozgások, szem-retina elmozdulások és finom rángások jelentkeznek. Ezek a jelek együtt a klasszikus álomállapot, a REM analógjának tűnnek. 
 

 

