Ez az ember megbolondult? Videón, ahogy egy férfi megközelít egy farkas falkát

A férfi egy fehér sálat viselve, láthatóan zavartan sétált át egy nyílt területen, miközben öt fekete farkas közeledett felé. A farkastámadás október 6-án játszódott le, és a környéken tartózkodók hamar bekapcsolták a telefonjukat, hogy rögzítsék, ahogy a turista minden józan tanács ellenére tovább halad az állatok irányába. A nézők szerint az állatok és a férfi között gyorsan nőtt a feszültség, a férfi pedig egy ponton medvespray-t is előkapott, hátrálva és egyúttal hergelve is a farkasokat - írja a New York Post.

A farkastámadás veszélye miatt a férfi medvespray-vel próbált védekezni

Fotó: Unsplash

Miért közelítette meg a turista a farkasfalkát?

A szemtanúk szerint a férfi eleinte úgy tűnt, mintha távolodna a vadaktól, ám amikor a farkasfalka gyorsabban mozdult felé, ő hirtelen irányt váltott és közeledni kezdett.

Többen úgy vélték, hogy a férfi furcsán viselkedett, és felmerült a gyanú, hogy valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt állhatott. A turisták nem értették, miért vállalta a veszélyt, hiszen az állatok már láthatóan körbevették.

Milyen szabályokat sértett meg a férfi?

A nemzeti park szabályai egyértelműek: legalább 100 yard (kb. 90 méter) távolságot kell tartani a ragadozóktól, legyen szó farkasokról, medvékről vagy pumákról. A férfi ezzel szemben néhány méterre közelítette meg az állatokat, súlyosan veszélyeztetve saját életét, és a park irányelveit is megszegve. A Yellowstone dolgozói szerint minden évben több látogatót kell figyelmeztetni vagy megbüntetni, amiért túl közel mennek a vadakhoz.

Mennyire veszélyes közel menni farkasokhoz a nemzeti parkokban?

A farkastámadás rendkívül ritka, az utolsó igazolt halálos eset az Egyesült Államokban 2010-ben történt Alaszkában. A Yellowstone egyik vadles-vezetője, Evan Stout szerint a mostani helyzetben éppen az mentette meg a férfit, hogy a farkasfalka valószínűleg idei kölykökből állt. A fiatal állatok inkább kíváncsiak voltak, mint agresszívek. Evan Stout úgy véli, ez volt a farkasok első találkozása emberrel, ami magyarázza a szokatlanul közeli megközelítést.

Hogyan reagáltak a turisták a Yellowstone farkastámadás incidensére?

A megfigyelők döbbenten és félelemmel figyelték a jelenetet a dombtetőről. Többen hangosan kiabáltak a férfinak, hogy azonnal távolodjon, mások attól tartottak, hogy a ravinbe érve a farkasfalka megtámadja. Amikor a férfi végül visszatért, többen úgy vélték, hogy a természetbarátok „jobban megrágják majd, mint a farkasok tették volna”. A közösségi oldalakon megjelent videó alatt sok kommentelő dühösen reagált, kiemelve, hogy a férfi viselkedése nemcsak felelőtlen, hanem veszélyes precedenst is teremthet.