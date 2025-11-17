Gyilkosság az iskolában, 25 diáklányt elhurcoltak

A Maga városában lévő iskola egyik tanára a sajtónak azt mondta, az iskolát a hajnali órákban érte fegyveres támadás, amely során Hassan Yakubu Makuku igazgatóhelyettest lelőtték, egy biztonsági őrt pedig megsebesítettek.

A fegyveres támadás Kebbi államban történt

Fotó: LESLIE FAUVEL / AFP

Senki nem vállalta fel a fegyveres támadást

A tanár – aki saját biztonsága védelmében neve elhallgatását kérte – úgy tudja, a támadók a szomszédos Zamfara államba menekültek az elrabolt diáklányokkal. A támadás elkövetőjeként egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett. A Nigéria északnyugati térségében garázdálkodó fegyveres bandák rendszeresen rabolnak el diákokat, többnyire váltságdíj reményében. Bár a kormány többször a ígérte a régió biztonsági helyzetének javítását, jelentős előrelépés nem történt.

Lövöldözés a bíróságon

Október elején Albánia fővárosát rázta meg súlyos bűncselekmény.

Rengeteg halott Nigerben

Legalább 29 ember meghalt, amikor felrobbant egy tartálykocsi Nigériában.