Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívül

Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Sport

A számok nem hazudnak: lesújtó adatok Rossi idei teljesítményéről

fegyveres támadás

Gyilkosság az iskolában, 25 diáklányt elhurcoltak

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismeretlen fegyveresek ütöttek rajta hétfőre virradóra egy bentlakásos iskolán a Nigéria északnyugati részén lévő Kebbi államban. A fegyveres támadás során az igazgatóhelyettest megölték és 25 diáklányt elhurcoltak – közölte az iskola vezetősége és a helyi rendőrség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fegyveres támadásiskolaNigéria

A Maga városában lévő iskola egyik tanára a sajtónak azt mondta, az iskolát a hajnali órákban érte fegyveres támadás, amely során Hassan Yakubu Makuku igazgatóhelyettest lelőtték, egy biztonsági őrt pedig megsebesítettek. 

A fegyveres támadás Kebbi államban történt – Fotó: LESLIE FAUVEL / AFP
A fegyveres támadás Kebbi államban történt
Fotó: LESLIE FAUVEL / AFP

Senki nem vállalta fel a fegyveres támadást

A tanár – aki saját biztonsága védelmében neve elhallgatását kérte – úgy tudja, a támadók a szomszédos Zamfara államba menekültek az elrabolt diáklányokkal. A támadás elkövetőjeként egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett. A Nigéria északnyugati térségében garázdálkodó fegyveres bandák rendszeresen rabolnak el diákokat, többnyire váltságdíj reményében. Bár a kormány többször a ígérte a régió biztonsági helyzetének javítását, jelentős előrelépés nem történt.

Lövöldözés a bíróságon

Október elején Albánia fővárosát rázta meg súlyos bűncselekmény. 

Rengeteg halott Nigerben

Legalább 29 ember meghalt, amikor felrobbant egy tartálykocsi Nigériában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!