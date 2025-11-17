Gyilkosság az iskolában, 25 diáklányt elhurcoltak

A Maga városában lévő iskola egyik tanára a sajtónak azt mondta, az iskolát a hajnali órákban érte fegyveres támadás, amely során Hassan Yakubu Makuku igazgatóhelyettest lelőtték, egy biztonsági őrt pedig megsebesítettek.
Senki nem vállalta fel a fegyveres támadást
A tanár – aki saját biztonsága védelmében neve elhallgatását kérte – úgy tudja, a támadók a szomszédos Zamfara államba menekültek az elrabolt diáklányokkal. A támadás elkövetőjeként egyelőre egyetlen csoport sem jelentkezett. A Nigéria északnyugati térségében garázdálkodó fegyveres bandák rendszeresen rabolnak el diákokat, többnyire váltságdíj reményében. Bár a kormány többször a ígérte a régió biztonsági helyzetének javítását, jelentős előrelépés nem történt.
Lövöldözés a bíróságon
Október elején Albánia fővárosát rázta meg súlyos bűncselekmény.
Rengeteg halott Nigerben
Legalább 29 ember meghalt, amikor felrobbant egy tartálykocsi Nigériában.