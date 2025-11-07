Pánik az amerikai elnöki repülő bázisán – többen rosszul lettek a fehér portól

Hírlevél

Többen rosszul lettek, miután egy gyanús csomagot bontottak fel az Air Force One, az amerikai elnöki repülőgép bázisán. A csomagban ismeretlen fehér port találtak, a hatóságok azonnal kiürítették az épületet.
Többen rosszul lettek, miután egy gyanús csomagot bontottak fel a washingtoni Joint Base Andrews katonai repülőtéren, amely az amerikai elnöki repülőgép, az Air Force One bázisa is. A hatóságok szerint a csomagban egy eddig ismeretlen fehér port találtak, az érintett épületet azonnal kiürítették, és lezárták a környéket - írja a BBC.

Az Air Force One a Joint Base Andrews reptéren, ahová a gyanús fehér por érkezett
Az Air Force One a Joint Base Andrews reptéren, ahová a gyanús fehér por érkezett - Fotó: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Joint Base Andrews szóvivője közölte, hogy a csomag felbontása után több ember rosszul lett, őket azonnal orvosi ellátásban részesítették. Állapotuk stabil, de a hatóságok elővigyázatosságból két egymással összeköttetésben álló épületet is evakuáltak. 

A helyszínre elsőként érkező mentők és vegyvédelmi szakemberek nem találtak közvetlen veszélyt, a bázis működése időközben helyreállt

 – közölték.

Az amerikai CNN információi szerint a csomag ismeretlen eredetű fehér port tartalmazott, és politikai propagandát is találtak benne. 

A hatóságok jelenleg is vizsgálják, pontosan mi lehetett az anyag, illetve hogyan és ki küldhette a csomagot a bázisra.

A bázis Maryland államban, Washington D.C. közelében található, és innen indul az amerikai elnök a hivatalos útjaira. Az eset miatt ideiglenesen szigorították a biztonsági intézkedéseket, és további vizsgálatok is várhatók. A kezdeti tesztek alapján a fehér por nem tartalmazott veszélyes anyagot, de a hatóságok nem zárták ki, hogy további laboratóriumi vizsgálatokra szükség lesz. 

Az FBI és a katonai elhárítás is bekapcsolódott a nyomozásba.

A történtekről Donald Trump amerikai elnököt is tájékoztatták, de a Fehér Ház közleménye szerint az incidens nem befolyásolta az elnöki programokat.

Ilyen az új Air Force One

Az Origo korábban beszámolt arról, hogy milyen az új Air Force One. Akkor azt írtuk, hogy figyelemre méltó a változás a most szolgálatban álló Air Force One-hoz képest, amelyet a kék-fehér szín összjátéka határoz meg. 

Az új gép viszont egészen más koncepció szerinti külső díszítést kap, a fehér, a vörös és a mélykék színek dominálnak majd rajta.

Persze, még éveket kell várni arra, hogy az új különgép szolgálatba álljon. A megállapodás értelmében, a Boeing 2024-ben szállítja a számos speciális technikai és több titkos biztonsági megoldással készülő gépet, amely az 1990 óta szolgálatban álló 747-200-ast váltja le.

Gyanús fehér por

Idén júniusban arról írtunk, hogy egy eddig ismeretlen veszélyes anyag miatt került kórházba hét ember a langenzenni DHL-elosztóközpontból, a hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre.

