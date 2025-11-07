Nem kell a gyógyszer! Itt egy biztos tipp a fejfájás leküzdésére

Dr. Xand van Tulleken, szerint a fejfájás kezelés egyik kulcsa az önmegfigyelés. Egy rövid napló segíthet kideríteni, mi váltja ki a fájdalmat — legyen az az időjárás, a fény, az alváshiány vagy a stressz. Ilyenkor érdemes feljegyezni, hogy mikor kezdődött, mit ettünk az nap, mennyit aludtunk, milyen volt az idő, és nőként a ciklussal kapcsolatos adatokat is érdemes rögzíteni. Emellett praktikus 1-től 10-ig értékelni, hogy mennyire befolyásolta a napot a fejfájás – írja a BBC.

A fejfájás kezelés sokszor apró szokásokon múlik — a megfelelő pihenés, folyadékbevitel és önmegfigyelés is segíthet. Fotó:Illusztráció/Unplash

Okosan a koffeinnel

A legtöbben azt gondolják, hogy a kávé csak ront a helyzeten, pedig kis mennyiségben segítheti a fejfájás kezelését. Dr. Katy Munro, a National Migraine Centre szakértője szerint a koffein fokozhatja a fájdalomcsillapítók hatását, ha nem fogyasztunk belőle túl sokat. A túlzás viszont visszaüthet — a rendszeres nagy adag koffein akár elvonási fejfájást is okozhat. Emiatt érdemes kerülni a délutáni kávézást, hogy ne rontsa az alvásminőséget.

Étkezés és folyadékbevitel – kulcsfontosságú a fejfájás kezelés során

A rendszertelen étkezés az egyik leggyakoribb fejfájás-kiváltó ok. A mediterrán étrend — fehérjében, jó zsírokban és összetett szénhidrátokban gazdag — stabilizálja az energiaszintet. Érdemes kerülni a gyors cukrokat, nem szabad étkezést kihagyni, és figyelni kell a hidratáltságra is: a sápadt, átlátszó vizelet a megfelelő folyadékbevitel jele. Dr. Munro szerint a rendszeres evés, az alvás, a mozgás és a stresszkezelés együtt teszik hatékonyabbá a fejfájás kezelést.

Kerüld a kodeintartalmú gyógyszereket

Dr. Munro arra is figyelmeztet, hogy a fejfájás kezelés során érdemes kerülni a kodeint tartalmazó fájdalomcsillapítókat. Ezek a szerek ugyanis hosszú távon ronthatnak a helyzeten, és hozzászokást okozhatnak. Ha hetente kétszer is gyógyszert kell bevenni a fejfájás miatt, mindenképp érdemes orvoshoz fordulni — lehet, hogy más kezelési módra van szükség.

Ez áll a fejfájás hátterében?

A fejfájás és a kézzsibbadás olyan tünetek, amelyek számos ember mindennapjait megnehezítik, sőt megkeseríthetik. Bár gyakran arra gondolunk, hogy ezek hátterében nyaki problémák vagy kéztőalagút-szindróma áll, azonban előfordulhat, hogy egy eddig kevésbé ismert és elterjedt állapotról van szó.