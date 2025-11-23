Ez a hétköznapi fűszer lehet a titkos fegyver az elhízás ellen

Egy új japán kutatás szerint a fekete kömény nemcsak a curryételek egyik jellegzetes fűszere, hanem figyelemre méltó egészségvédő hatásokkal is bírhat. A vizsgálat arra utal, hogy rendszeres fogyasztása javíthatja a vérzsírértékeket és csökkentheti az elhízással összefüggő kockázatokat. A kutatók szerint akár természetes, funkcionális élelmiszerként is számításba jöhet – tájékoztat a Daily Mail.

A fekete kömény figyelemre méltó egészségvédő hatásokkal bír – Fotó: Unsplash

A fekete kömény segíthet a fogyásban

Az Osakai Metropolitan Egyetem kutatói 42, magas koleszterinszinttel élő résztvevőt vizsgáltak. A csoport fele nyolc héten át napi 5 gramm – nagyjából egy evőkanálnyi – feketeköménymag-port fogyasztott. Náluk számottevő csökkenést mértek a trigliceridszintben, az LDL („rossz”) és az összkoleszterin értékében, miközben a HDL („jó”) koleszterin emelkedett.

A kutatók szerint ezek a változások összességében a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának mérséklődését is jelenthetik.

A vizsgálathoz kapcsolódó sejtes kísérletek azt mutatták, hogy a fekete kömény kivonata gátolja a zsírsejtek kialakulását és érését. Ez arra utal, hogy a fűszer nemcsak a vérzsírértékekre hat kedvezően, hanem magára az elhízáshoz vezető biológiai folyamatokra is.

Ősi fűszer modern megvilágításban

A fekete köményt a hagyományos gyógyászat régóta alkalmazza antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásai miatt, most azonban úgy tűnik, még ennél is többet nyújthat. A kutatók további, hosszabb távú vizsgálatokat terveznek: különösen arra kíváncsiak, javíthatja-e a fűszer a cukorbetegek inzulinrezisztenciáját.

A mostani kutatások arra utalnak, hogy ez a sokoldalú fűszer a jövőben fontos szerepet kaphat az elhízás és az életmóddal összefüggő betegségek természetes megelőzésében.

A fekete kömény világszerte számos ételben megtalálható: currykben, kenyérfélékben, rizses fogásokban, levesekben és salátákban is gyakran használják.

Feketekömény-olaj gyulladáscsökkentő helyett

Egyetlen kis teáskanálnyi ebből az olajból állítólag hatékonyabban csillapítja az ízületi fájdalmakat, mint egy klasszikus fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszer. A feketekömény-olaj titka egy thymoquinone nevű vegyületben rejlik, amely közvetlenül a gyulladásokra hat.