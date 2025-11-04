Túszdráma egy osztrák vonaton: a különleges egységek léptek közbe

Ausztriában őrizetbe vettek egy lett állampolgárt, aki túszejtéssel fenyegetőzött egy Bécsből Innsbruckba tartó vonaton – közölte a rendőrség hétfő este. A salzburgi rendőrség szóvivője a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a 31 éves férfi az út során azt mondta, túszokat ejt, ha rendőrök szállnak fel a vonatra. Amikor a vonat Salzburgban megállt, a különleges erők elhárították a fenyegetést, őrizetbe vették az elkövetőt. Egy rendőr megsérült, amikor a férfi megpróbált ellenállni a letartóztatásnak – tette hozzá a szóvivő. A rendőrség szerint a férfinél nem volt fegyver.

A fenyegetés miatt a salzburgi rendőrség különleges egységeit riasztották - Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Alig néhány nappal a brit tragédia után történt a fenyegetés

Brutális késeléses támadás történt Angliában egy vonaton a hétvégén. A brit közlekedési rendőrség vasárnap hajnali tájékoztatása szerint az incidensnek nincsenek halálos áldozatai, de a kórházba szállított tíz ember közül kilencen életveszélyes sérüléseket szenvedtek. Azóta egy 32 éves gyanúsítottat letartóztattak és vádat emeltek ellene.

Sokkoló késelés a vasútállomáson

Az Egyesült Királyságban az elmúlt napokban más hasonló bűncselekmény is történt: a Manchester Piccadilly vasútállomás közelében fényes nappal szúrtak meg egy 13 éves fiút.