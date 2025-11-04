Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos gondok a fronton: szembeszegültek Zelenszkijjel

fenyegetés

Túszdráma egy osztrák vonaton: a különleges egységek léptek közbe

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Őrizetbe vettek egy férfit Ausztriában, miután túszejtéssel fenyegetőzött egy vonaton. A salzburgi rendőrség különleges egységei hárították el a fenyegetést, fegyvert nem találtak a férfinál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fenyegetésvonattúszejtésAusztria

Ausztriában őrizetbe vettek egy lett állampolgárt, aki túszejtéssel fenyegetőzött egy Bécsből Innsbruckba tartó vonaton – közölte a rendőrség hétfő este. A salzburgi rendőrség szóvivője a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a 31 éves férfi az út során azt mondta, túszokat ejt, ha rendőrök szállnak fel a vonatra. Amikor a vonat Salzburgban megállt, a különleges erők elhárították a fenyegetést, őrizetbe vették az elkövetőt. Egy rendőr megsérült, amikor a férfi megpróbált ellenállni a letartóztatásnak – tette hozzá a szóvivő. A rendőrség szerint a férfinél nem volt fegyver.

fenyegetés, rendőrség
A fenyegetés miatt a salzburgi rendőrség különleges egységeit riasztották - Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Alig néhány nappal a brit tragédia után történt a fenyegetés

Brutális késeléses támadás történt Angliában egy vonaton a hétvégén. A brit közlekedési rendőrség vasárnap hajnali tájékoztatása szerint az incidensnek nincsenek halálos áldozatai, de a kórházba szállított tíz ember közül kilencen életveszélyes sérüléseket szenvedtek. Azóta egy 32 éves gyanúsítottat letartóztattak és vádat emeltek ellene.

Sokkoló késelés a vasútállomáson

Az Egyesült Királyságban az elmúlt napokban más hasonló bűncselekmény is történt: a Manchester Piccadilly vasútállomás közelében fényes nappal szúrtak meg egy 13 éves fiút.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!