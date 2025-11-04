Elképesztő összegekért keltek el legendás filmes jelmezek!

A filmes jelmezek iránti rajongás újra megmutatta, hogy a képernyőn látott ikonikus darabok ma is hatalmas értéket képviselnek. A népszerű tévéműsorok egyik legfontosabb magángyűjteménye több mint 3,2 millió dollárért (kb. 1,2 milliárd forintért) kelt el a Heritage Auctions árverésén. A legendás Dr. Stewart Berkowitz gyűjteményének darabjai között olyan tévés relikviák szerepeltek, amelyek a popkultúra történetét írták újra.

A popkultúra rajongói számára a filmes jelmezek közül Batman ruhája az egyik legkeresettebb relikvia

Fotó: Unsplash

A legdrágább tétel az eredeti Adam West-féle Batman és Burt Ward-féle Robin jelmezpár volt, amely együtt 575 ezer dollárért (kb. 220 millió forintért) talált új gazdára. Emellett több ikonikus film- és tévés kellék is elkelt - tájékoztat a New York Post.

Mennyit érnek az híres filmes jelmezek?

A Heritage több mint 300 darabot kínált a New Jersey-i orvos gyűjteményéből, amely az 1950-es és 1970-es évek közötti korszakot ölelte fel.

Aukcióra kerültek többek között:

Lynda Carter Wonder Woman-jelmeze – 225 000 USD (kb. 86 millió Ft)

– 225 000 USD (kb. 86 millió Ft) Cesar Romero Joker-öltözéke (Batman) – 212 000 USD (kb. 81 millió Ft)

– 212 000 USD (kb. 81 millió Ft) Batscanner vevőkészülék – 150 000 USD (kb. 57 millió Ft)

– 150 000 USD (kb. 57 millió Ft) Yvonne Craig Batgirl-jelmeze – 87 500 USD (kb. 33 millió Ft)

– 87 500 USD (kb. 33 millió Ft) Henry Winkler „Fonzie” bőrdzsekije ( Happy Days ) – 87 500 USD (kb. 33 millió Ft)

( ) – 87 500 USD (kb. 33 millió Ft) Julie Newmar Catwoman-jelmeze – 68 750 USD (kb. 26 millió Ft)

– 68 750 USD (kb. 26 millió Ft) William Shatner Captain Kirk-egyenruhája (Star Trek) – 62 500 USD (kb. 24 millió Ft)

Ezek a tévés jelmezek és kellékek ma már nem csupán gyűjtői darabok, hanem a tévétörténelem élő lenyomatai, amelyek újra felidézik a klasszikus korszakot.

Batman és Wonder Woman jelmezei rekordáron keltek el

A popkultúra rajongói számára a Batman-jelmezek jelentették az aukció csúcspontját, de a Wonder Woman kosztüm is elképesztő licitharcot váltott ki.

Joe Maddalena, a Heritage Auctions alelnöke szerint ez az aukció „az egyik legátfogóbb és legszenvedélyesebben összeállított tévés relikviagyűjtemény volt, amit valaha piacra vittek”.

A 2024 márciusában elhunyt Dr. Stewart Berkowitz gyűjtői öröksége tovább él azokban a darabokban, amelyek most új tulajdonosokhoz kerültek – a popkultúra iránti szeretet és tisztelet szimbólumaiként.