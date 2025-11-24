Ez a halfaj teljesen átírhatja a fish and chips hagyományát

A brit fish and chips évtizedek óta a szigetország egyik legkedveltebb gyorsétele, de a túlhalászat miatt a tőkehal egyre nehezebben beszerezhető és drágább. A norvég és skót halászok szerint a saithe, más néven coley, fenntartható és ízletes megoldás lehet arra, hogy tehermentesítse a tőkehalra épülő iparágat. Szakértők szerint előbb-utóbb szükség lesz egy új alaphalra a klasszikus ételhez - tájékoztat a Daily Mail.

Szakértők szerint a fish and chips átalakulása elkerülhetetlen

Fotó: Unsplash

Leváltja-e a fish and chips alapját a saithe?

A jelenlegi trendek alapján egyre több brit halsütöde kísérletezik a saithe használatával, mivel fenntarthatóbb és olcsóbb, mint a tőkehal. A saithe világosra sül, könnyen panírozható, és jól bírja a bő olajban sütést, ezért technikailag jól illeszkedik a klasszikus ételhez. Bár még nem vált teljes körben elterjedtté, a szakértők szerint rövid időn belül valós alternatívává válhat.

Miért jó alternatíva a saithe a tőkehal helyett?

A szaithe nem szerepel a túlhalászott fajok listáján, így fenntartható módon halászható. Jelentősen olcsóbb is, mint a tőkehal, ami különösen fontos a brit vendéglősök számára, akik az utóbbi évek kvótái miatt komoly áremelésre kényszerültek.

A saithe íze mennyire különbözik a tőkehaltól?

A saithe íze határozottabb és „halasabb”, mint a tőkehalé, amit sok séf és gasztronómiai szakértő kifejezetten előnynek tart. Sütés után a húsa hófehér és omlós, így a brit vendégek többsége pozitív visszajelzést adott róla. Azok, akik eddig kipróbálták, gyakran ízesebbnek és gazdagabbnak találták, mint a hagyományos tőkehalat.

Fenntartható halak listája 2025-ben

Saithe, szardínia, pisztráng, hake, anchovis.

