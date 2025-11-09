Új gél segíthet megmenteni a fogat – fúrás és tömés nélkül állítja helyre a zománcot

A fog egészségének kulcsa a zománc, amely megvédi a fogfelszínt a kopástól, a savaktól és a baktériumoktól. Ha ez a védőréteg megsérül, a fogszuvasodás gyorsan kialakulhat – eddig csak tömés vagy fúrás segíthetett. Most azonban brit kutatók egy különleges, fehérjealapú gélt fejlesztettek ki, amely természetes módon indítja be a fogzománc regenerációját - írja a Focus.de.

A fog önmagát is képes lesz gyógyítani kutatók szerint (Illusztráció!)

Fotó: Unsplash

Új gél segíthet megmenteni a fog természetes védelmét

A Nottinghami Egyetem kutatócsoportja szerint a gél az amelogenin nevű fehérje módosított változatát tartalmazza – ez az anyag felelős a fogzománc természetes kialakulásáért a gyermekkorban. A gél néhány napon belül képes új, erős réteget képezni a károsodott fogfelszínen, anélkül, hogy a páciensnek fúrást vagy tömést kellene kapnia.

A kutatók szerint akár a kezdődő fogszuvasodást is megelőzheti

A kutatásban a gélt emberi fogmintákon tesztelték, majd kalcium- és foszfátoldatban helyezték el őket – ezek a fogzománc legfontosabb ásványi anyagai. A kísérletek azt mutatták, hogy a kezelés után néhány nap alatt egy kemény, fényes és ellenálló réteg alakult ki, amely a természetes zománchoz hasonló stabilitással bír.

A növekedés valóban néhány napon belül látható

– mondta a kutatás vezetője, prof. Alvaro Mata.

A mikroszkópos vizsgálatok alapján a kialakult kristályréteg szinte tökéletesen illeszkedett a fog eredeti szerkezetéhez.

A szakértők szerint ez a technológia nemcsak a sérült fogakat védheti,

hanem a kezdődő szuvasodás megállítására is alkalmas lehet.

A gél kitölti a mikrosérüléseket, megerősíti a zománcot, és megakadályozza, hogy apró repedésekből komoly fogkárosodás alakuljon ki.

Klinikai tesztek után akár 2026-ban piacra kerülhet

A kutatók jelenleg klinikai vizsgálatok előkészítésén dolgoznak. Ha ezek sikeresek lesznek, a gél 2026-tól elérhető lehet a fogorvosi rendelőkben.

Az elképzelés szerint a fogorvos a sérült területre helyezett géllel segíti elő a természetes regenerációt

– hasonlóan a fluoridos kezelésekhez, de fluorid nélkül.

Hosszabb távon a fejlesztők fogkrém vagy szájvíz formájában is szeretnék elérhetővé tenni a technológiát, hogy a fogzománc regenerálása akár otthoni rutin részévé válhasson.