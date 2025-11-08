Négy fogvédő étel, amely után búcsút mondhat a szuvasodásnak

Az ünnepek idején a legtöbb ember esetében az édességfogyasztás hirtelen megugrik: Ilyenkor a fogaink igazi „cukorpróbán” mennek keresztül. Dr. Olga Ensz, a Floridai Egyetem fogászati karának szakértője szerint nem a cukor veszélyessége változik, hanem az, hogy rövid idő alatt rengeteget fogyasztunk belőle. Ez a gyors cukorterhelés táplálja a szájban lévő baktériumokat, amelyek savat termelnek, gyengítik a zománcot és előidézik a szuvasodást. A szakértő szerint a megfelelő ételek segíthetnek ellensúlyozni a káros hatásokat: a fogak védelme érdekében nemcsak a fogmosás és fogselyem fontos, hanem az is, mit eszünk ezután – tájékoztat a Fox News.

A fogak védelme természetes módon is lehetséges - Fotó: PEAKSTOCK / SCIENCE PHOTO LIBRAR / LDA

A fantasztikus négyes: ezekkel garantált a fogak védelme

A szakértő a fogak védelmének „fantasztikus négyesét” így határozta meg:

Alma: a gyümölcs rostjai enyhén dörzsölik a fogak felszínét, ezzel megszakítják a lepedékképződést. Ráadásul serkentik a nyáltermelést, ami semlegesíti a savakat és ásványi anyagokkal segíti a zománc regenerálódását.

Áfonya: cukrozatlan formában polifenolokat tartalmaz, amelyek megakadályozzák, hogy a baktériumok megtapadjanak a fogakon. Ezáltal a lepedék kialakulását is csökkenti.

Sajt: egyszerre serkenti a nyáltermelést, semlegesíti a savakat és ásványi anyagokkal – kalciummal és foszfáttal – látja el a fogakat. Ezek a zománc „építőkövei”. Egy kis darab sajt étkezés után természetes módon ellensúlyozza az édességek savas hatását.

Sütőtök: gazdag A-vitaminban, amely segíti a zománcot felépítő sejtek működését, így a fogak ellenállóbbá válnak a savakkal szemben. Nemcsak pitében, hanem sütve vagy turmixban is érdemes fogyasztani.

Mit tehetünk a fogak egészségéért?

Egy új brazil kutatás szerint a rendszeres testmozgás és az omega-3 zsírsavak együttesen segíthetnek megelőzni a fogakat tartó csontállomány pusztulását, és mérsékelhetik a gyökércsúcsi gyulladás okozta károsodásokat. Bár az eredmények egyelőre állatkísérleteken alapulnak, a tudósok szerint az összefüggések az emberi fogak egészsége szempontjából is ígéretesek.