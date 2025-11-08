Fogságban tartottak egy nőt a vadnyugaton: egy emberrablás és kínzás sokkoló története

Brutális és felfoghatatlan kegyetlenségre derült fény Texasban, az Egyesült Államok egyik legismertebb és legtöbbet emlegetett államában. A vadnyugat legendáit őrző, mesébe illő Texas egyik városában 2025. október 30-án olyan bűntett történt, amely még a tapasztalt rendőröket is megdöbbentette. A rendőrséget egy nő kétségbeesett kiabálása miatt riasztották. A kiérkező járőrök pedig egy deréktól felfelé meztelen, láthatóan megkínzott, fogságban tartott és alultáplált nőt találtak a kertben, egy fémből készült edzőállványhoz láncolva.
Kínozták és fogságban tartották a nőt
A fogságban tartott nő elmondása szerint korábban baráti kapcsolatban állt az egyik elkövetővel, Michelle Garciával. A kapcsolat azonban egy idő után eltorzult: a csoport „meggondolta magát”, és elhatározta, hogy „nem kedvelik többé”. Ekkor kezdődött a pokoljárás.
A nőt hetekig tartották fogva, a szabad ég alatt, minden menekülési kísérlet után bántalmazták, és naponta alig kapott ételt. Az ügy a kegyetlen bánásmód iskolapéldájává vált.
A nő beszámolója szerint az egyik este, amikor lecsúszott róla a nadrág, a kínzói „büntetésből” BB-lövedékkel (Airsoft fegyvernél használható golyós lövedék) rálőttek. Ezután megbilincselték és az udvari edzőállványhoz láncolták. A kínzás során félmeztelenül kellett eltöltenie a hideg éjszakákat, 4–5 °C-os hőmérsékletben.
Sérülései – nyílt sebek, szövetkárosodások, hegek és arci sérülések – hónapokig tartó kegyetlenség nyomai. Az orvosi vizsgálatok szerint a jobb szemében egy BB-lövedéket is találtak. A szakértők szerint az ilyen emberrablás és kínzás szinte példa nélküli brutalitást mutat még az amerikai bűnügyi statisztikákban is.
A házban öt felnőttet tartóztattak le: Michelle (51) és Crystal Garcia (21), Mache Carney (32), Juan Pablo Castro (30) és Maynard Lefevers (21) nevű személyeket. A rendőrség közölte, hogy mind az öt gyanúsított ellen súlyosbított emberrablás, testi sértés és jogellenes fogva tartás miatt emeltek vádat. A házban talált négyéves kisfiú vallomása szerint apja rendszeresen rálőtt a nőre „büntetésként”. A vádlottak a Travis megyei börtönben várják tárgyalásukat, 305 ezer dolláros óvadékkal – a megrázó esetről a New York Post számolt be.
