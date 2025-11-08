Fogságban tartottak egy nőt a vadnyugaton: egy emberrablás és kínzás sokkoló története

Brutális és felfoghatatlan kegyetlenségre derült fény Texasban, az Egyesült Államok egyik legismertebb és legtöbbet emlegetett államában. A vadnyugat legendáit őrző, mesébe illő Texas egyik városában 2025. október 30-án olyan bűntett történt, amely még a tapasztalt rendőröket is megdöbbentette. A rendőrséget egy nő kétségbeesett kiabálása miatt riasztották. A kiérkező járőrök pedig egy deréktól felfelé meztelen, láthatóan megkínzott, fogságban tartott és alultáplált nőt találtak a kertben, egy fémből készült edzőállványhoz láncolva.

Kínozták és fogságban tartották a nőt

A fogságban tartott nő elmondása szerint korábban baráti kapcsolatban állt az egyik elkövetővel, Michelle Garciával. A kapcsolat azonban egy idő után eltorzult: a csoport „meggondolta magát”, és elhatározta, hogy „nem kedvelik többé”. Ekkor kezdődött a pokoljárás.

A nőt hetekig tartották fogva, a szabad ég alatt, minden menekülési kísérlet után bántalmazták, és naponta alig kapott ételt. Az ügy a kegyetlen bánásmód iskolapéldájává vált.

She said she was forced to live outside for weeks and beaten whenever she tried to flee. It’s unclear when the victim was taken captive and exactly how many months she was heldhttps://t.co/Pe9fJvTrvY — 21 South News (@21SouthNews) November 6, 2025

A nő beszámolója szerint az egyik este, amikor lecsúszott róla a nadrág, a kínzói „büntetésből” BB-lövedékkel (Airsoft fegyvernél használható golyós lövedék) rálőttek. Ezután megbilincselték és az udvari edzőállványhoz láncolták. A kínzás során félmeztelenül kellett eltöltenie a hideg éjszakákat, 4–5 °C-os hőmérsékletben.

Sérülései – nyílt sebek, szövetkárosodások, hegek és arci sérülések – hónapokig tartó kegyetlenség nyomai. Az orvosi vizsgálatok szerint a jobb szemében egy BB-lövedéket is találtak. A szakértők szerint az ilyen emberrablás és kínzás szinte példa nélküli brutalitást mutat még az amerikai bűnügyi statisztikákban is.

A házban öt felnőttet tartóztattak le: Michelle (51) és Crystal Garcia (21), Mache Carney (32), Juan Pablo Castro (30) és Maynard Lefevers (21) nevű személyeket. A rendőrség közölte, hogy mind az öt gyanúsított ellen súlyosbított emberrablás, testi sértés és jogellenes fogva tartás miatt emeltek vádat. A házban talált négyéves kisfiú vallomása szerint apja rendszeresen rálőtt a nőre „büntetésként”. A vádlottak a Travis megyei börtönben várják tárgyalásukat, 305 ezer dolláros óvadékkal – a megrázó esetről a New York Post számolt be.