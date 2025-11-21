Földcsuszamlás pusztított Indonéziában: egy egész város omlott össze percek alatt

Indonéziában a heves esőzések miatt kialakult földcsuszamlás Közép-Jáva több régióját is elérte, és a hatóságok szerint már 30-ra emelkedett a halálos áldozatok száma. A földomlások következtében legalább 21 ember továbbra is eltűnt, több száz ház megrongálódott, és közel ezer lakost kellett evakuálni a veszélyes területekről.

„Minden eltűnt a föld alatt” – brutális földcsuszamlás tarolta le Közép-Jávát

Fotó: DEVI RAHMAN / AFP

Hol a legsúlyosabb a földcsuszamlás?

Banjarnegarában újabb holttesteket találtak, így a halálos áldozatok száma tízre nőtt, miközben 18 eltűntet még mindig keresnek. Cilacapban húsz halottról tudni, három ember pedig továbbra is eltűnt. A mentőegységek több mint hétszáz fővel dolgoznak, ám a vízzel teli, csúszós területek jelentősen lassítják a munkát.

A mentést folyamatos kockázat nehezíti

A hatóságok gépekkel és kézi erővel is próbálják eltávolítani a törmeléket, de a folyamatos esőzések miatt újabb földcsuszamlások veszélye fenyeget. A keresési műveleteket ezért meghosszabbították a jövő hétig.

A vulkánkitörés is evakuálásokat okozott

A térségben nem ez volt az egyetlen természeti katasztrófa: egy nappal korábban a Semeru vulkán többször is lávát és kőzetdarabokat lövellt ki, akár 13 kilométer távolságba is. Az indonéz vulkánkitörés miatt több települést kiürítettek, több mint 900 embert evakuáltak, és 170 hegymászót is sikerült kimenteni a hegyen rekedt csoportból. A hatóságok a legmagasabb riasztási szintet adták ki.