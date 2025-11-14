Halálos földcsuszamlás: három falut temetett maga alá a föld, sokan eltűntek

Indonéziában a heves esőzések okozta földcsuszamlásban két ember meghalt és legalább 21 eltűnt Jáva szigetén – közölte pénteken egy katasztrófavédelmi tisztviselő. A földcsuszamlás három falut érintett a közép-jávai Cilacap körzetben, ahol házakat rongált meg és temetett maga alá. A part menti Cilacap körzet a fővárostól, Jakartától körülbelül 400 kilométerre keletre található.

Hatalmas károkat okozott a földcsuszamlás Indonéziában – Fotó: CLAUDIO PRAMANA / NurPhoto

További földcsuszamlásoktól tartanak

Abdul Muhari, a Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség szóvivője elmondta, hogy péntek reggel a kutatócsapat 23 embert mentett ki élve, két embert holtan találtak, 21 embert pedig még mindig keresnek.

Az eltűnt áldozatok felkutatására keresési és mentési művelet folyik – tette hozzá Muhari, megjegyezve, hogy a bizonytalan talajviszonyok akadályozzák a mentési munkálatokat.

A műveletek megkönnyítése érdekében nehézgépeket vetettek be. Az indonéz meteorológiai szolgálat a hét elején extrém időjárási körülményekre figyelmeztetve riasztást adott ki. A tájékoztatás szerint a szigetcsoport több régiójában is nagy mennyiségű csapadékra lehet számítani a következő hetekben, ami katasztrófákat okozhat.

Indonézia az esős évszakban, általában novembertől áprilisig árvizeknek és földcsuszamlásoknak van kitéve. Az indonéziai Pápua tartományban november elején villámárvizek legalább 15 ember életét követelték, nyolc ember pedig eltűnt.

Szeptemberben legalább 18 ember halt meg a Bali szigetét sújtó árvizekben.

Összeomlott egy nemrég átadott híd

Részben összeomlott egy nemrég átadott híd Kína délnyugati Szecsuán tartományában. A Hongqi híd összeomlása miatt lezárták a térséget, miután a hegyoldal repedni és csúszni kezdett.

Földcsuszamlás sodort el egy buszt

Az Origo korábbi cikkében beszámolt róla, hogy részben maga alá temetett egy autóbuszt egy földcsuszamlás Indiában. A szerencsétlenség az északi Himácsal Prades államban történt, a járműben tartózkodók közül tizenöten életüket vesztették.