Pusztító földcsuszamlás sújtotta Vietnámot, buszt is maga alá temetett

A buszra a Khan Le-hágón zúdult a hegyoldalról a föld és kőtörmelék. A turisták által kedvelt, meredek hegyoldalakba vájt, 33 kilométer hosszú kanyargós útszakasz az esős évszakban veszélyessé válhat a földcsuszamlások miatt. A földcsuszamlás összetörte a busz elejét, és sok utas rekedt a járműben. A mentőcsapatok az úton történt további földcsuszamlások miatt csak nagy nehezen, éjfélre jutottak el a baleset színhelyére.

A földcsuszamlás a közlekedésben is rengeteg problémát okozott

Fotó: VU XUAN TRIEU / Vietnam News Agency (VNA)

Holttesteket is találtak a földcsuszamlás után

A Ho Si Minh-városból északkelet felé, a központi fennsíkon található Da Lat várososon áthaladva a tengerparti Nha Trangba tartó buszon 32 ember utazott. A sérülteket kórházba szállították. Az állami média tájékoztatása szerint két holttest kiemelésén még dolgoznak a mentők.

Vietnámban folytatódik a heves esőzés, az ország középső részén szerdáig sok régióban mintegy 30-60 centiméternyi csapadékra számítanak, de egyes területeken akár 85 centiméternyi eső is eshet.

Az esőzés Hue város hegyvidéki részein szintén földcsuszamlásokat és áradásokat okozott vasárnap, ami az ország egyik észak-déli irányban futó főútjának közlekedését is blokkolta, és számos falut vágott el a külvilágtól.

Vietnám lakosságának csaknem fele áradásveszélyes területeken él. A tudósok szerint a globális felmelegedés miatt egyre erősebbé válnak a viharok és özönvízszerű esőzések Délkelet-Ázsiában.

Indonéziában is földcsuszamlás pusztított

Néhány napja Indonéziában okozott katasztrófát földcsuszamlás.

Közlekedési káosz

Nyár végén Norvégiában földcsuszamlás bénította meg egy országút forgalmát.

