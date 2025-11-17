Hírlevél

Vietnám

Pusztító földcsuszamlás sújtotta Vietnámot, buszt is maga alá temetett

Heves esőzések okozta földcsuszamlás temetett maga alá vasárnap este Vietnámban egy hegyvidéki úton haladó buszt, melynek utasai közül hatan életüket vesztették, 19-en pedig megsérültek. A földcsuszamlás számos falut vágott el a külvilágtól.
Vietnámkatasztrófahalott

A buszra a Khan Le-hágón zúdult a hegyoldalról a föld és kőtörmelék. A turisták által kedvelt, meredek hegyoldalakba vájt, 33 kilométer hosszú kanyargós útszakasz az esős évszakban veszélyessé válhat a földcsuszamlások miatt. A földcsuszamlás összetörte a busz elejét, és sok utas rekedt a járműben. A mentőcsapatok az úton történt további földcsuszamlások miatt csak nagy nehezen, éjfélre jutottak el a baleset színhelyére.

A földcsuszamlás a közlekedésben is rengeteg problémát okozott – Fotó: VU XUAN TRIEU / Vietnam News Agency (VNA)
Holttesteket is találtak a földcsuszamlás után  

A Ho Si Minh-városból északkelet felé, a központi fennsíkon található Da Lat várososon áthaladva a tengerparti Nha Trangba tartó buszon 32 ember utazott. A sérülteket kórházba szállították. Az állami média tájékoztatása szerint két holttest kiemelésén még dolgoznak a mentők.

Vietnámban folytatódik a heves esőzés, az ország középső részén szerdáig sok régióban mintegy 30-60 centiméternyi csapadékra számítanak, de egyes területeken akár 85 centiméternyi eső is eshet.

Az esőzés Hue város hegyvidéki részein szintén földcsuszamlásokat és áradásokat okozott vasárnap, ami az ország egyik észak-déli irányban futó főútjának közlekedését is blokkolta, és számos falut vágott el a külvilágtól.

Vietnám lakosságának csaknem fele áradásveszélyes területeken él. A tudósok szerint a globális felmelegedés miatt egyre erősebbé válnak a viharok és özönvízszerű esőzések Délkelet-Ázsiában.

Indonéziában is földcsuszamlás pusztított 

Néhány napja Indonéziában okozott katasztrófát földcsuszamlás. 

Közlekedési káosz

Nyár végén Norvégiában földcsuszamlás bénította meg egy országút forgalmát. 
 

 

