Földimogyoró: finom csemege az egészséges agyért

A pirított, sózatlan földimogyoró nemcsak finom nassolnivaló: rendszeres fogyasztása az agy működésére is kedvező hatással lehet. Kutatások szerint segíthet lassítani az életkorral járó kognitív romlást és javítani a memóriát – tájékoztat a Lenta.

A földimogyoró jó hatással van az agy működésére - Fotó: Unsplash

A földimogyoró fogyasztása javíthatja a memóriát

Egy maastrichti egyetem által végzett klinikai vizsgálat során 31, 60–75 éves egészséges résztvevő napi 60 gramm sózatlan, héjas földimogyorót fogyasztott 16 héten keresztül. Már négy hónap után 3,6%-os javulást mértek az agyi véráramlásban, valamint 5,8%-os növekedést a verbális memóriában. További egészségügyi előnyt jelent, hogy a résztvevők vérnyomása is csökkent.

A kutatást vezető Peter Joris docens szerint az agyi véráramlás növekedése jobb oxigén- és tápanyag-ellátást biztosít az idegsejtek számára, ami közvetlenül hozzájárul a kognitív egészség fenntartásához.

A legjelentősebb javulást a homlok- és halántéklebenyben tapasztalták, ezek a területek felelősek a memória és a figyelem működéséért.

Miért jó a földimogyoró az agynak?

A földimogyoró gazdag összetételében rejlik a jótékony hatás magyarázata. Növényi fehérjét, L-arginin aminosavat, telítetlen zsírokat és polifenolokat tartalmaz, amelyek segítik az erek rugalmasságát és csökkentik a gyulladást. A héj további rostot és antioxidánsokat biztosít, erősítve a védőhatást.

Így őrizhetjük meg fiatalságunkat

Egy új kutatás szerint azok, akik naponta esznek héjas, pörkölt földimogyorót, lassíthatják a sejtek öregedését. A hatás viszont nem jelentkezett a mogyoróvaj esetében, ami érdekes kérdéseket vet fel arról, mennyire számít az ételeink feldolgozottsága. Úgy tűnik, a földimogyoró feldolgozás nélkül a legegészségesebb.

Ezeket az ételeket fogyasszuk, hogy megelőzzük a demenciát

Azok, akik tudatosan váltanak egészségesebb étrendre és rendszeresen mozognak, mérhető javulást tapasztalhatnak memóriájukban és koncentrációjukban. A következő ételek különösen hasznosak a kognitív hanyatlás megelőzésében: