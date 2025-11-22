Új bizonyíték az űrből – egyre közelebb a Földön kívüli élet felfedezése?

Új bizonyítékot találtak arra, hogy a Földön kívüli élet alapjai már a világegyetem korai szakaszában is kialakulhattak. A James Webb űrtávcső segítségével a csillagászok komplex szerves molekulákat fedeztek fel egy fiatal csillag körüli jégrétegekben a Nagy Magellán-felhőben, ami arra utal, hogy a kozmikus környezetben természetes módon képződhetnek az élethez szükséges vegyületek – tájékoztat a ScienceDaily.

A Földön kívüli élethez szükséges molekulákat találtak – Fotó: Unsplash

Földön kívüli élet jeleire bukkantak

A James Webb űrtávcső (JWST) közép-infravörös műszerével (MIRI) a kutatók öt komplex szerves molekulát azonosítottak az ST6 nevű protocsillag körüli jégben. A talált vegyületek között metanol, etanol, metil-formiát, acetaldehid és ecetsav szerepel – az ecetsavat eddig még soha nem figyelték meg biztosan űrjégben. Ezen felül jelek mutatnak glikolaldehidre is, egy cukor-szerű molekulára, amely az RNS kialakulásához köthető.

Ezek a molekulák az élethez szükséges építőkövek lehetnek.

A felfedezés különösen jelentős, mert a Nagy Magellán-felhő alacsony fémessége és intenzív ultraibolya sugárzása hasonlít a korai univerzum galaxisaihoz.

Ez azt mutatja, hogy az élethez szükséges molekulák már nagyon korán kialakulhattak, és ellenálltak a bolygóformálódás körülményeinek.

A kutatók szerint ezek a vegyületek nemcsak a gázfázisban, hanem a csillagközi por jégrétegeiben is keletkezhetnek, majd később beépülhetnek fiatal bolygókba, ami hozzájárulhat életre alkalmas környezet kialakulásához. Bár ez a felfedezés még nem bizonyítja idegen élet létezését, világosan jelzi: az élethez szükséges kémiai építőkövek megtalálhatók az univerzumban, és a Földön kívüli élet lehetősége reális tudományos kérdés.

Biztató jelek egy bolygón

Az „eddigi legerősebb bizonyítékot" találták a Cambridge-i Egyetem kutatói a Földön kívüli élet létezésére a tőlünk 124 fényévre található K2-18b exobolygó tanulmányozása során.

Újabb ígéretes célpont

Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta a GJ 251 c nevű exobolygót amely mindössze 19,6 fényévre kering egy kisebb csillag körül. A bolygó legalább négyszer akkora, mint a Föld, és a csillaga úgynevezett „lakhatósági zónájában” – vagyis abban a tartományban – helyezkedik el, ahol folyékony víz is létezhet a felszínén.