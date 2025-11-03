Rázkódó épületekre ébredtek az emberek, halálos földrengés rázta meg Afganisztánt

Legalább 20 ember életét vesztette, és több mint háromszázan megsérültek, amikor hétfő hajnalban 6,3-as erősségű földrengés rázta meg Észak-Afganisztánt Mazar-i-Sharif közelében – tájékoztat a BBC.

Egy burkát viselő afgán nő ül egy földrengés sérültje mellett, aki kezelést kap egy kórházban Mazar-i-Sharifban. A hatóságok november 3-án közölték, hogy az éjszaka bekövetkezett 6,3-as erősségű földrengés legalább 20 ember életét követelte Észak-Afganisztánban Fotó: ATIF ARYAN / AFP

Az USGS amerikai földtani szolgálat narancssárga riasztást adott ki az érintett területre, „jelentős áldozatok és széles körű károk” lehetőségére figyelmeztetve.

A Samangan tartományi egészségügyi hatóság szóvivője, Samim Joyanda közölte, hogy az áldozatokat és sérülteket kórházakba szállították, a helyi egészségügyi intézmények zsúfoltak.

A földrengés miatt a lakosok pánikban menekültek az utcákra, félve attól, hogy házaik összeomlanak. A legtöbb sérülést az okozta, hogy az emberek a magas épületekből próbáltak menekülni.

🚨🇦🇫#BREAKING | NEWS ⚠️

CCTV video footage from the Powerful 6.4 ⚡️Magnitude earthquake that has struck Afghanistan and the Hindu Kush region searching for more video and images. pic.twitter.com/P2Da1YDYHJ — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 2, 2025

