Rázkódó épületekre ébredtek az emberek, halálos földrengés rázta meg Afganisztánt

Legalább 20 ember életét vesztette, és több mint háromszázan megsérültek, amikor hétfő hajnalban 6,3-as erősségű földrengés rázta meg Észak-Afganisztánt Mazar-i-Sharif közelében – tájékoztat a BBC.
Az USGS amerikai földtani szolgálat narancssárga riasztást adott ki az érintett területre, „jelentős áldozatok és széles körű károk” lehetőségére figyelmeztetve.
A Samangan tartományi egészségügyi hatóság szóvivője, Samim Joyanda közölte, hogy az áldozatokat és sérülteket kórházakba szállították, a helyi egészségügyi intézmények zsúfoltak.
A földrengés miatt a lakosok pánikban menekültek az utcákra, félve attól, hogy házaik összeomlanak. A legtöbb sérülést az okozta, hogy az emberek a magas épületekből próbáltak menekülni.
Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket
Ahogy arról az Origo már beszámolt, október elején súlyos, 7,4-es magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket. A rengés pánikot keltett a lakosság körében, épületeket rongált meg és cunamiriadót váltott ki.
Pánik tört ki az isztambuli földmozgás miatt
Kitört a pánik Törökországban, miután egy 5-ös erősségű földmozgás rázta meg Isztambult. A lakosok okkal estek pánikba, csupán két éve történt az a hatalmas földrengés az országban, amely 53 ezer ember halálát követelte.