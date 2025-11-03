Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump kijelentése az egész világot megdöbbentette

Megdöbbentő!

Legalább harminc ember maradványára bukkantak túrázók a Jakab-hegyen, nyomoz a rendőrség

Afganisztán

Halálos földrengés Afganisztánban – képek a pusztításról

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hétfő hajnalban bekövetkezett földrengés után folyamatosan emelkedik az áldozatok száma Afganisztánban. A hatóságok szerint legalább húsz ember életét vesztette, és több százan megsérültek Mazar-i-Sharif térségében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Afganisztánföldrengéspusztítás

Mint arról korábban beszámoltunk, Észak-Afganisztánt Mazar-i-Sharif közelében egy 6,3-as erősségű földrengés rázta meg. A rengés pánikot keltett a lakosság körében: sokan az utcákra menekültek, félve attól, hogy házaik összeomlanak.

földrengés
Az Afgán földrengés túlélői kutatnak egy megrongálódott ház romjai között
Fotó: ATIF ARYAN / AFP

Halálos földrengés Afganisztánban

A Samangan tartományi egészségügyi hatóság tájékoztatása szerint a kórházak zsúfoltak, a mentőcsapatok pedig továbbra is a romok között keresik az eltűnteket. Az amerikai földtani szolgálat (USGS) narancssárga riasztást adott ki a térségre, jelentős károk és emberáldozatok veszélyére figyelmeztetve.

Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
AFGHANISTAN-EARTHQUAKE
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
AFGHANISTAN-EARTHQUAKE
AFGHANISTAN-EARTHQUAKE
AFGHANISTAN-EARTHQUAKE
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
AFGHANISTAN-EARTHQUAKE
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
Afganisztáni földrengés, Afganisztániföldrengés, 2025.11.03.
Galéria: Földrengés Afganisztánban – képek a szörnyű pusztításról
1/20
6,3-as erősségű földrengés rázta meg Afganisztánt – infografika
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!