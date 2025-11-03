Halálos földrengés Afganisztánban – képek a pusztításról

Mint arról korábban beszámoltunk, Észak-Afganisztánt Mazar-i-Sharif közelében egy 6,3-as erősségű földrengés rázta meg. A rengés pánikot keltett a lakosság körében: sokan az utcákra menekültek, félve attól, hogy házaik összeomlanak.

Az Afgán földrengés túlélői kutatnak egy megrongálódott ház romjai között

Fotó: ATIF ARYAN / AFP

Halálos földrengés Afganisztánban

A Samangan tartományi egészségügyi hatóság tájékoztatása szerint a kórházak zsúfoltak, a mentőcsapatok pedig továbbra is a romok között keresik az eltűnteket. Az amerikai földtani szolgálat (USGS) narancssárga riasztást adott ki a térségre, jelentős károk és emberáldozatok veszélyére figyelmeztetve.