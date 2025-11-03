Halálos földrengés Afganisztánban – képek a pusztításról

A hétfő hajnalban bekövetkezett földrengés után folyamatosan emelkedik az áldozatok száma Afganisztánban. A hatóságok szerint legalább húsz ember életét vesztette, és több százan megsérültek Mazar-i-Sharif térségében.
Mint arról korábban beszámoltunk, Észak-Afganisztánt Mazar-i-Sharif közelében egy 6,3-as erősségű földrengés rázta meg. A rengés pánikot keltett a lakosság körében: sokan az utcákra menekültek, félve attól, hogy házaik összeomlanak.
Halálos földrengés Afganisztánban
A Samangan tartományi egészségügyi hatóság tájékoztatása szerint a kórházak zsúfoltak, a mentőcsapatok pedig továbbra is a romok között keresik az eltűnteket. Az amerikai földtani szolgálat (USGS) narancssárga riasztást adott ki a térségre, jelentős károk és emberáldozatok veszélyére figyelmeztetve.
Galéria: Földrengés Afganisztánban – képek a szörnyű pusztításról
6,3-as erősségű földrengés rázta meg Afganisztánt – infografika
