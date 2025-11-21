Földrengés rázta meg Bangladest: többen meghaltak, sok a sérült

Hírlevél

Legalább hat ember meghalt és többtucatnyi megsérült Bangladesben, miután 5,5-es erősségű földrengés rázta meg az ország középső részét. A földrengés Dakkában is pánikot okozott, ahol épületek remegtek meg, és sokan az utcára menekültek.
Péntek délelőtt erős, 5,5-ös erősségű földrengés rázta meg a bangladesi Dakkát és környékét. A hatóságok szerint a rengés legalább hat halálos áldozatot követelt, többen pedig megsérültek, miután épületrészek omlottak le. A hipocentrum mindössze 10 kilométer mélyen volt, ezért a fővárosban is jelentős erővel érezték a lökéseket.

földrengés - Fire service personnel work at the scene after at least three people are reported dead on the spot when the railing of the rooftop of a five-storey building collapses following an earthquake in the Kosaituli area of Armanitola in Dhaka, Bangladesh, on November 21, 2025. (Photo by Md. Rakibul Hasan Rafiu/NurPhoto) (Photo by Md. Rakibul Hasan Rafiu / NurPhoto via AFP)
Halálos földrengés rázta meg Dakkát: épületomlások és sérültek
Fotó: MD. RAKIBUL HASAN RAFIU / NurPhoto / AFP

A földrengés hatásai Dakkában

A rengés epicentruma Gorasal térségében volt, alig 25 kilométerre a fővárostól. Több épület megrepedt, falak dőltek le, és a helyiek pánikszerűen rohantak ki az utcára. A legtöbb áldozatot az összeomló tetők és korlátok okozták.

Miért volt ennyire váratlan a földmozgás?

Bár Banglades egyes részei szeizmikusan aktívak, az ország közepe ritkán tapasztal ilyen erős rengést. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a földrengés ekkora riadalmat és károkat okozott.

Földrengés Törökországban is

Egy 6,1-es erősségű földrengés rázta meg Törökország nyugati részét október végén. A földmozgás több településen is károkat okozott, és pánikot váltott ki a lakosok körében. A hatóságok közölték, hogy a földrengés következtében több épület összeomlott, és több tucat sebesültet kellett ellátni.

Halálos földrengés Afganisztánban

November első napjaiban pedig erős földrengés rázta meg Észak-Afganisztánt. A földrengésben legalább 20 ember meghalt, több százan megsérültek, a hatóságok sok embert még kerestek.
 

 

