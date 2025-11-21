Földrengés rázta meg Bangladest: többen meghaltak, sok a sérült

Péntek délelőtt erős, 5,5-ös erősségű földrengés rázta meg a bangladesi Dakkát és környékét. A hatóságok szerint a rengés legalább hat halálos áldozatot követelt, többen pedig megsérültek, miután épületrészek omlottak le. A hipocentrum mindössze 10 kilométer mélyen volt, ezért a fővárosban is jelentős erővel érezték a lökéseket.

Halálos földrengés rázta meg Dakkát: épületomlások és sérültek

Fotó: MD. RAKIBUL HASAN RAFIU / NurPhoto / AFP

A földrengés hatásai Dakkában

A rengés epicentruma Gorasal térségében volt, alig 25 kilométerre a fővárostól. Több épület megrepedt, falak dőltek le, és a helyiek pánikszerűen rohantak ki az utcára. A legtöbb áldozatot az összeomló tetők és korlátok okozták.

Miért volt ennyire váratlan a földmozgás?

Bár Banglades egyes részei szeizmikusan aktívak, az ország közepe ritkán tapasztal ilyen erős rengést. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a földrengés ekkora riadalmat és károkat okozott.

Földrengés Törökországban is

Egy 6,1-es erősségű földrengés rázta meg Törökország nyugati részét október végén. A földmozgás több településen is károkat okozott, és pánikot váltott ki a lakosok körében. A hatóságok közölték, hogy a földrengés következtében több épület összeomlott, és több tucat sebesültet kellett ellátni.

Halálos földrengés Afganisztánban

November első napjaiban pedig erős földrengés rázta meg Észak-Afganisztánt. A földrengésben legalább 20 ember meghalt, több százan megsérültek, a hatóságok sok embert még kerestek.

