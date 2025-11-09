Földrengés rázta meg Japánt! Cunamiriadó és pánik az északi partokon

A japán meteorológiai szolgálat közleménye szerint a vasárnapi földrengés Ivate prefektúra közelében pattant ki, a tenger mélyén. A rengés után több kisebb utórezgést is észleltek, és akár egy méter magas cunamihullámok kialakulására is figyelmeztettek.

Mentőalakulatok dolgoznak Japán partjainál a földrengés után — a hatóságok cunamiriadót rendeltek el az északi régióban Fotó:Illusztráció/Unplash

A földrengés után fokozott óvatosságra intik Japán lakosságát

Az NHK japán közszolgálati televízió azt tanácsolta a lakosságnak, hogy maradjanak távol a part menti területektől, mert további földmozgások sem kizártak. Bár eddig nem érkezett jelentés sérülésekről vagy károkról, a biztonsági protokollokat életbe léptették, és mindkét közeli atomerőművet ellenőrzik.

A földrengés Japánban nem ritka jelenség, ám ez a mostani esemény ismét emlékezteti a lakosságot arra, milyen kiszolgáltatott a szigetország a természeti erőknek.

