Allahu Akbart kiáltott, majd szándékosan gázolt embereket egy férfi Franciaországban

Szerdán délelőtt több embert elgázolt egy autós az Île d’Oléron szigetén, Franciaország nyugati partjainál. A hatóságok szerint a franciaországi gázolásban tíz ember sérült meg, közülük kettőt életveszélyes állapotban szállítottak kórházba – írja a Le Parisien.

Óriási a rendőrségi jelenlét a franciaországi gázolás helyszínén - Fotó: NICOLAS GUYONNET / Hans Lucas

A francia sajtó beszámolói szerint az eset helyi idő szerint reggel fél tíz körül történt Dolus-d’Oléron és Saint-Pierre-d’Oléron települések között.

A férfi szándékosan hajtott bele a gyalogosok és kerékpárosok közé. Szemtanúk szerint a támadás előtt azt kiáltotta, hogy „Allahu Akbar”.

A gyanúsítottat röviddel később a rendőrök elfogták, miközben megpróbálta felgyújtani az autóját.

A járműben gázpalackokat is találtak, de csak részben gyulladt ki.

Az elkövetőt őrizetbe vették, és a Saint-Pierre-d’Oléron-i csendőrségre vitték kihallgatásra.

Az ügyben a La Rochelle-i ügyészség nyomozást indított emberölési kísérlet gyanújával, de a terrorcselekményekkel foglalkozó ügyészség egyelőre nem vette át az ügyet. A hatóságok szerint az elkövető francia állampolgár, harmincas éveiben jár, és korábban is ismerték a rendőrök „több botrányos viselkedése” miatt.

A férfi rendszeresen fogyasztott alkoholt és kábítószert, de nem szerepel a francia terrorelhárítás radikalizálódott személyeket nyilvántartó listáján.

A nyomozók azt is vizsgálják, hogy mentális problémák állhatnak-e a támadás hátterében.

A sérültek közül többeket helikopterrel szállítottak a poitiers-i egyetemi kórházba, az önkormányzat pedig pszichológiai segítőpontot állított fel a szigeten.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter a közösségi oldalán közölte, hogy a miniszterelnök kérésére a helyszínre utazik, és személyesen tájékozódik a történtekről.

Franciaországi gázolás már történt korábban is

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, több súlyos franciaországi gázolás is történt korábban. A két legismertebb a nizzai és a párizsi terrortámadás volt. 2015. november 13-án kegyetlen csapást mért az iszlám terror Franciaországra. Az illegális bevándorlási hullámot követő egyik legnagyobb támadásban az iszlám terror katonái összehangolt merényletben összesen 130 embert öltek meg és 350-et megsebesítettek. A támadások az épp a francia-német barátságos focimeccsnek otthont adó Stade de France –ra, több belvárosi étteremre és a Bataclan koncertteremre koncentrálódtak.