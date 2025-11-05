Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Allahu Akbart kiáltott, majd szándékosan gázolt embereket egy férfi Franciaországban

Olvasta már?

Megrázó részletek: megszólalt a szentmártonkátai tragédiát okozó fiú édesapja

gázolás

Allahu Akbart kiáltott, majd szándékosan gázolt embereket egy férfi Franciaországban

59 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tíz ember megsérült, amikor egy férfi szándékosan a járókelők közé hajtott a francia Île d’Oléron szigetén. A támadót a rendőrök rövid időn belül elfogták, a járművében gázpalackokat is találtak. A franciaországi gázolás előtt Allahu Akbart kiáltott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gázolásterrorAllahu AkbarFranciaország

Szerdán délelőtt több embert elgázolt egy autós az Île d’Oléron szigetén, Franciaország nyugati partjainál. A hatóságok szerint a franciaországi gázolásban tíz ember sérült meg, közülük kettőt életveszélyes állapotban szállítottak kórházba – írja a Le Parisien.

franciaországi gázolás, A Rural Police officer is seen from the back wearing a gun and bullet-proof vest in Frontignan, southern France, on August 19, 2024. (Photo by Nicolas Guyonnet / Hans Lucas via AFP)
Óriási a rendőrségi jelenlét a franciaországi gázolás helyszínén - Fotó: NICOLAS GUYONNET / Hans Lucas

A francia sajtó beszámolói szerint az eset helyi idő szerint reggel fél tíz körül történt Dolus-d’Oléron és Saint-Pierre-d’Oléron települések között. 

A férfi szándékosan hajtott bele a gyalogosok és kerékpárosok közé. Szemtanúk szerint a támadás előtt azt kiáltotta, hogy „Allahu Akbar”.

A gyanúsítottat röviddel később a rendőrök elfogták, miközben megpróbálta felgyújtani az autóját. 

A járműben gázpalackokat is találtak, de csak részben gyulladt ki.

Az elkövetőt őrizetbe vették, és a Saint-Pierre-d’Oléron-i csendőrségre vitték kihallgatásra.

Az ügyben a La Rochelle-i ügyészség nyomozást indított emberölési kísérlet gyanújával, de a terrorcselekményekkel foglalkozó ügyészség egyelőre nem vette át az ügyet. A hatóságok szerint az elkövető francia állampolgár, harmincas éveiben jár, és korábban is ismerték a rendőrök „több botrányos viselkedése” miatt. 

A férfi rendszeresen fogyasztott alkoholt és kábítószert, de nem szerepel a francia terrorelhárítás radikalizálódott személyeket nyilvántartó listáján.

A nyomozók azt is vizsgálják, hogy mentális problémák állhatnak-e a támadás hátterében.

A sérültek közül többeket helikopterrel szállítottak a poitiers-i egyetemi kórházba, az önkormányzat pedig pszichológiai segítőpontot állított fel a szigeten.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter a közösségi oldalán közölte, hogy a miniszterelnök kérésére a helyszínre utazik, és személyesen tájékozódik a történtekről.

terrorcselekmény

Franciaországi gázolás már történt korábban is

Ahogy az Origo korábban beszámolt róla, több súlyos franciaországi gázolás is történt korábban. A két legismertebb a nizzai és a párizsi terrortámadás volt. 2015. november 13-án kegyetlen csapást mért az iszlám terror Franciaországra. Az illegális bevándorlási hullámot követő egyik legnagyobb támadásban az iszlám terror katonái összehangolt merényletben összesen 130 embert öltek meg és 350-et megsebesítettek. A támadások az épp a francia-német barátságos focimeccsnek otthont adó Stade de France –ra, több belvárosi étteremre és a Bataclan koncertteremre koncentrálódtak.

2016. július 14-én, Franciaország nemzeti ünnepének estéjén súlyos terrortámadás rázta meg Nizzát. A Promenade des Anglais sétányon több tízezren gyűltek össze, hogy megtekintsék a Bastille-napi tűzijátékot, ám az ünneplés tragédiába torkollott. Egy teherautó és 86 halott: így történt a nizzai terrortámadás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!