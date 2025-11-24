Máig gyászolja a világ a legkülönlegesebb hangját – 34 éve hunyt el Freddie Mercury

Freddie Mercury, a Queen legendás frontembere, máig az egyik legismertebb és legünnepeltebb rockikon. Élete tele volt fényes sikerekkel, mély küzdelmekkel, és tragikus befejezéssel.

Freddie Mercury (1946–1991), brit énekes-dalszerző, a Queen zenekar tagja egy koncerten Párizsban, 1984. szeptember 18-án.

Fotó: CHRISTIAN ROSE / Christian Rose

Freddie Mercury 1946. szeptember 5-én született Stone Townban, Zanzibáron, eredeti nevén Farrokh Bulsara formájában. Édesapja, Bomi Bulsara, a brit fennhatóság idején a helyi bíróság kasszírozójaként dolgozott, így a család viszonylagosan jómódú életet élt – írja a Britannica.

Már gyermekként lehetősége nyílt zenét tanulni – iskolás éveit Indiában töltötte, ahol zenei nevelést kapott és már fiatalként is zongorázott. A „Freddie” becenevet is itt, az iskolai társakkal megalakított zenekarában szerezte.

Az 1964-es zanzibári forradalom hatására a család Angliába költözött, és Freddie ekkor kezdte meg az életét Londonban, ahonnan később a karierrje is indult.

A Queen megalakulása

Londonban hamar a zenei közegbe került: találkozott Brian May-jel és Roger Taylorral, és együtt alapították meg a Queent. Freddie egyedi hangja, karizmatikus színpadi jelenléte és a zenekar innovatív stílusa hamar elvarázsolta a közönséget, és az együttes hamar világszerte ismertté vált.

A Queen tagjai (balról), John Deacon, Freddie Mercury, Roger Taylor és Brian May pózolnak, miután 1976. szeptember 8-án Londonban átvették a Brit Hanglemezgyártók Szövetségének platina-, arany- és ezüstdíját lemezeladásaikért.

Fotó: - / Press Association

Mercury nem csupán énekes volt: dalszerzőként is maradandó nyomot hagyott. Emellett szólókarriert is épített – 1985-ben megjelent Mr. Bad Guy című albuma például popos, diszkó hangulatú dalaival mutatta meg sokoldalúságát.

Freddie Mercury híres volt ellentmondásos, nyitott személyiségéről. Az évek során baráti és szerelmi kapcsolatai is igencsak színesek voltak, és magánélete sok titkot rejtett.

Fotó: CHRISTIAN ROSE / Christian Rose

Freddie Mercury egészségi állapota az 1980-as évek végén kezdett romlani. A Time szerint 1991-ben jelentette be hivatalosan, hogy HIV-pozitív lett, és AIDS-ben szenved. Holnapjában ezt így fogalmazta meg: „...most eljött az idő, hogy a barátaim és a rajongóim tudják az igazságot.”

Freddie Mercury nem akart leállni a munkával

A zenekar tagjaival már korábban, 1989 májusában beszélt betegségéről, de a munkával ezután sem álltak le. A Queen frontembere utoljára 1990 februárjában a brit zenei gálán lépett színpadra. Egészségügyi állapota már súlyosan leromlott, amikor az utolsó videoklipjét, a These are the Days of Our lives című dalt forgatták 1991 májusában.