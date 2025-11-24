Máig gyászolja a világ a legkülönlegesebb hangját – 34 éve hunyt el Freddie Mercury

Freddie Mercury, a Queen legendás frontembere, máig az egyik legismertebb és legünnepeltebb rockikon. Élete tele volt fényes sikerekkel, mély küzdelmekkel, és tragikus befejezéssel.
Freddie Mercury 1946. szeptember 5-én született Stone Townban, Zanzibáron, eredeti nevén Farrokh Bulsara formájában. Édesapja, Bomi Bulsara, a brit fennhatóság idején a helyi bíróság kasszírozójaként dolgozott, így a család viszonylagosan jómódú életet élt – írja a Britannica.
Már gyermekként lehetősége nyílt zenét tanulni – iskolás éveit Indiában töltötte, ahol zenei nevelést kapott és már fiatalként is zongorázott. A „Freddie” becenevet is itt, az iskolai társakkal megalakított zenekarában szerezte.
Az 1964-es zanzibári forradalom hatására a család Angliába költözött, és Freddie ekkor kezdte meg az életét Londonban, ahonnan később a karierrje is indult.
A Queen megalakulása
Londonban hamar a zenei közegbe került: találkozott Brian May-jel és Roger Taylorral, és együtt alapították meg a Queent. Freddie egyedi hangja, karizmatikus színpadi jelenléte és a zenekar innovatív stílusa hamar elvarázsolta a közönséget, és az együttes hamar világszerte ismertté vált.
Mercury nem csupán énekes volt: dalszerzőként is maradandó nyomot hagyott. Emellett szólókarriert is épített – 1985-ben megjelent Mr. Bad Guy című albuma például popos, diszkó hangulatú dalaival mutatta meg sokoldalúságát.
Freddie Mercury híres volt ellentmondásos, nyitott személyiségéről. Az évek során baráti és szerelmi kapcsolatai is igencsak színesek voltak, és magánélete sok titkot rejtett.
Freddie Mercury egészségi állapota az 1980-as évek végén kezdett romlani. A Time szerint 1991-ben jelentette be hivatalosan, hogy HIV-pozitív lett, és AIDS-ben szenved. Holnapjában ezt így fogalmazta meg: „...most eljött az idő, hogy a barátaim és a rajongóim tudják az igazságot.”
Freddie Mercury nem akart leállni a munkával
A zenekar tagjaival már korábban, 1989 májusában beszélt betegségéről, de a munkával ezután sem álltak le. A Queen frontembere utoljára 1990 februárjában a brit zenei gálán lépett színpadra. Egészségügyi állapota már súlyosan leromlott, amikor az utolsó videoklipjét, a These are the Days of Our lives című dalt forgatták 1991 májusában.
Egy hónappal később teljesen visszavonult nyugat-londoni otthonába. Az utolsó napokat legközelebbi barátai mellett töltötte az Expressz információi szerint, akik 12 órás műszakokban váltva egymást gondozták, így egy percre sem maradt egyedül.
Freddie Mercury 1991. november 24-én hunyt el Londonban tüdőgyulladás szövődményei miatt. Mindössze 45 éves volt.
Freddie Mercury neve a halála után is világhírű maradt. Egy évvel később, 1992 áprilisában megrendezték a Freddie Mercury Tribute koncertet, amelyen olyan legendás előadók léptek fel, mint Elton John, Def Leppard és sokan mások. Montreux-ben szobrot is kapott: az odalon, a Genfi-tó partján bronzból készült mellszobor áll, amelyet az énekes tiszteletére emeltek.