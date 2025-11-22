Hírlevél

Frida Kahlo

Tizennyolcmilliárd forintért kelt el a híres festőnő, Frida Kahlo képe

8 órája
Olvasási idő: 5 perc
Rekordáron kelt el a híres mexikói festőművésznő alkotása. Frida Kahlo egy önarcképe 54,7 millió dollárért (18 milliárd forintért) kelt el. Az aukciósház közlése szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet árverésen egy nő által készített műalkotásért valaha kifizettek.
Rekordáron, 54,7 millió dollárért (18 milliárd forintért) kelt el Frida Kahlo egy önarcképe a Sotheby's csütörtöki New York-i árverésén. Az aukciósház közlése szerint ez a legmagasabb összeg, amelyet árverésen egy nő által készített műalkotásért valaha kifizettek.

frida kahlo, Real size paintings' reproductions at 'Frida Immersive' exhibition in Krakow, Poland. An immersive exhibition explores the life and work of the acclaimed Mexican artist taking visitors on a journey of her life and art through photographs, videos, animations, digital images, collectors items and music. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP)
Frida Kahlo műveinek reprodukciói egy kiállításon Fotó: BEATA ZAWRZEL / NurPhoto

Rekordáron kelt el Frida Kahlo egy önarcképe

Az 1940-ből származó, El sueno (La cama) - lefordítva Az álom (Az ágy) - című szürreális festményért, amely egy baldachinos ágyban, élet és halál határmezsgyéjén ábrázolja az alvó művészt, két licitáló között öt percig folyt a küzdelem. A győztes licitálót az aukciósház nem nevezte meg.

Az aukciós női rekordot a művészek között korábban Georgia O'Keeffe amerikai festő tartotta, akinek Jimson Weed/White Flover No.1 című alkotása 2014-ben 44 millió dollárért (14,5 milliárd forintért) kelt el.

Kahlo egyéni aukciós rekordja korábban 34,9 millió dollár (11,5 milliárd forint) volt, amit 2021-ben fizettek ki egy képéért.

Az El sueno (La cama) című festményét 1980-ban bocsátották utoljára árverésre, akkor 51 ezer dollárt (17 millió forintot), a jelenlegi ár ezredrészét adták érte.

"El Sueno" by Frida Kahlo is pictured at Sothebys Marquee Sales Series in New York on November 8, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Anna Di Stasi, a Sotheby's latin-amerikai részlegének vezetője szerint a csütörtöki aukciós rekord egyfelől annak szólt, hogy egyre inkább elismerik Kahlo művészi zsenialitását, másfelől annak, hogy a női művészeket is egyre nagyobbra értékelik a műtárgypiacon.

A főleg önarcképeivel világhírűvé vált Frida Kahlo 1907-ben született és 47 évesen, súlyos fizikai fájdalmakkal és érzelmi megpróbáltatásokkal teli élet után 1954-ben hunyt el.

Frida Kahlo: Egy mexikói festőművésznő élete

Frida Kahlo a mexikóvárosi Kék Házban született és halt meg, amely ma múzeumként őrzi emlékét. Tizennyolc évesen egy súlyos buszbalesetben megsérült a gerince, és egész életében fűzőt kellett viselnie, majd tolószékbe került, ami végül az orvosi pályáról a festészet felé terelte. 

A húszas évek végén csatlakozott a baloldali mexikói művészek közösségéhez, ahol megismerte férjét, Diego Riverát. Indián viseletével tudatosan vállalta mexikói identitását, miközben rendíthetetlen személyisége nem engedte, hogy a fogyatékosság határozza meg. Élete és művészete ma is a kitartás, a fájdalom és az önazonosság jelképe.

