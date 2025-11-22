Mindenki azt hitte, nem okoz függőséget ez a szer – most kiderült, hogy mégis

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a marihuána nem okoz függőséget. Pedig a kannabiszhasználati zavar, vagyis a marihuánához kapcsolódó függőség, egyre gyakoribb, különösen azoknál, akik rendszeresen vagy nagy mennyiséget fogyasztanak – tájékoztat az Independent.

Tévhit, hogy a marihuána nem okoz függőséget – Fotó: Unsplash

A marihuána okozhat függőséget

Dr. Smita Das, a Stanford Egyetem addiktológiai pszichiátere szerint a marihuána valóban okozhat függőséget:

Minél többet használ valaki, és minél erősebb készítményt fogyaszt, annál nagyobb a kockázat

– mondja. Az 1960-as években a marihuána THC-tartalma még 5% alatt volt, ma viszont a virágok és koncentrátumok elérhetik a 40%-ot. Ez az erősség növeli a függőség kialakulásának esélyét.

A diagnózis testi és viselkedésbeli jelek alapján történik: például ha valaki egyre nagyobb mennyiséget használ, elvonási tüneteket tapasztal, vagy sok időt tölt az anyag beszerzésével és fogyasztásával. Két kritérium teljesülése esetén enyhe, hat vagy több kritérium esetén súlyos függőségről beszélünk. A 12 évesnél idősebb amerikaiak 7%-ának volt ilyen zavara 2024-ben, többségük enyhe formában.

Fontos megérteni, hogy a függőség nem ugyanaz, mint a fizikai dependencia: előbbi viselkedésbeli változásokat is jelent, míg az utóbbi főként testi tünetekkel jár.

Nem mindenki reagál ugyanúgy: egy adott mennyiség nagy hatással lehet az egyik ember mindennapjaira, míg a másikra semmilyen hatással nincs.

Hogyan lehet kezelni a függőséget?

A kezelés többféle módon lehetséges. A motivációs interjúk segítenek megtalálni a belső motivációt a változtatásra, míg a kognitív viselkedésterápia a negatív gondolkodási minták megkérdőjelezésére és a káros viselkedés csökkentésére szolgál. A 12 lépéses programok, például a Marijuana Anonymous, valamint az online közösségek is nagy segítséget nyújtanak.

A marihuánafüggőség terjedését a legalizációs hullám is elrősíti.

A törvényesség nem jelenti azt, hogy biztonságos is

– figyelmeztet a szakember. Ha valaki úgy érzi, hogy a marihuána használata kárt okoz az életében, érdemes minél előbb segítséget kérni, akár szakembertől, akár támogató közösségtől.