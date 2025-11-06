Félmillió ember menekül a Fülöp-szigeteki tájfun elől — jön az újabb szörnyvihar is!

A Fülöp-szigeteki tájfun okozta károk mértéke elképesztő. A Kalmaegi, helyi nevén „Tino”, óránként 155 kilométeres szélsebességgel és 190 kilométeres széllökésekkel csapott le a középső tartományokra. A legsúlyosabban Cebu, Negros Occidental és Negros Oriental térsége szenvedett, ahol egész falvak kerültek sár és törmelék alá.

Egy vörös terepjárót a Fülöp-szigeteki tájfun vize az épületek közé sodort — a Kalmaegi tájfun pusztítása hatalmas károkat okozott, autókat és házakat borított el a sár. Fotó: DANIEL CENG / ANADOLU

Újabb veszély közelít — a Fülöp-szigeteki tájfun után jöhet a Fung-Wong szupertájfun

Bernardo Rafaelito Alejandro, a polgári védelem helyettes vezetője szerint Cebuban 71 halálesetet és 65 eltűntet, míg a két Negros-tartományban további 30 halottat és 62 eltűntet regisztráltak. A mentőalakulatok éjjel-nappal dolgoznak az eltűntek felkutatásán és az utak megtisztításán.

A legnagyobb kihívás jelenleg a törmelék eltakarítása

— mondta Alejandro a DZBB rádiónak. A tájfun után több autót az épületek tetejére sodort a víz, és számos település megközelíthetetlenné vált.

A vihar csütörtök reggel hagyta el a Fülöp-szigeteket, és Vietnám felé haladt tovább, ahol már 350 ezer ember evakuálását rendelték el.

A meteorológiai szolgálatok azonban újabb veszélyre figyelmeztetnek: a Fung-Wong nevű trópusi vihar hamarosan szupertájfunná erősödhet, és ismét elérheti a szigetországot.

Közelgő veszély: jöhet a következő szupertájfun

A szakemberek szerint a Fung-Wong péntekre érheti el a tájfun, szombatra pedig a szupertájfun erősséget. Ez újabb katasztrófát okozhat az amúgy is romokban heverő Fülöp-szigeteken. Az ország évente átlagosan 20 trópusi vihart tapasztal; a legsúlyosabb az elmúlt évtizedben a 2013-as Haiyan tájfun volt, amely több mint 6300 ember halálát okozta.

Apokaliptikus pusztítás: több tucat halottat hagyott maga után a tájfun

Hűtőből rögtönzött mentőcsónak: így evakuálták a bajbajutottakat – videó

