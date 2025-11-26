Hálaadás helyett evakuálás: fűtőolaj áradt a pincébe egy óriási tévedés miatt

Egy maldeni cím helyett egy medfordi házhoz érkezett a fűtőolaj-szállítmány, ahol már öt éve nem volt olajtartály. A tulajdonos, Dan Nguyen családjával együtt csak a terjengő szagra figyelt fel, majd észrevették, hogy egy munkás nagy mennyiségű fűtőolajat pumpál be a ház oldalfalán található csövön keresztül. Mire a hibára fény derült, csaknem 385 gallonnyi (azaz majdnem 1500 liter) olaj ömlött a pincébe, teljesen használhatatlanná téve az ingatlant – írja a New York Post.
A fűtőolaj rossz helyre érkezett – és egyenesen a pincébe folyt
A Fawcett Energy munkatársa eredetileg egy másik Linwood Street-i címre tartott,
ám kb 15 kilóméterrel arrébb kötött ki.
A házban már nem működött olajtartály, így a bevezető cső közvetlenül a pincébe torkollott. A tűzoltóság szerint normál esetben a tartály jelzőhangja figyelmeztet, ha megtelik – ez azonban most elmaradt, így a fűtőolaj zavartalanul árasztotta el a helyiséget.
Károk, költözés és elmaradó ünnepi készülődés
A családot azonnal evakuálni kellett a mérgező gőzök miatt, a ház pedig jelenleg lakhatatlan.
Nguyenék éppen 20 vendéget vártak hálaadásra, ám kénytelenek voltak lemondani a terveket és rokonokhoz költözni. A pincét elárasztó olaj szinte minden tárgyat tönkretett, a lakók pedig csak néhány megmentett holmival távozhattak.
Vizsgálat és bizonytalan javítási idő
A környezetszennyezéssel járó eset miatt a Massachusettsi Környezetvédelmi Hivatal és az építésügyi hatóság is vizsgálódik. A károk mértéke egyelőre felbecsülhetetlen, és nincs információ arról, mennyi ideig tarthat a helyreállítás.
A szállító cég hivatalos kommentárja még nem érkezett meg.
