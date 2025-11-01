Nem a méret számít, hanem a szög – így érik el a férfiak a női G-pontot

A szakértők szerint a G-pont valójában nem egyetlen pont, hanem egy érzékeny terület a hüvely elülső falán, körülbelül két ujjnyi mélységben. A G-pont a csikló belső hálózatához tartozik, ezért az izgalom fokozásával ez a terület megduzzad, és érzékenyebbé válik. Ezért érdemes előbb a csiklót izgatni, mielőtt a G-pontot keresnénk – írja a WomensHealth.

A G-pont stimulálása különleges élményt nyújthat — a megfelelő pózban ez a legérzékenyebb zóna. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A G-pont elérése egyéni: minden nő testfelépítése kicsit más, ezért nem mindenkinél ugyanott található. A lényeg a türelem, az előjáték és a megfelelő szög.

A legjobb pózok, amik segítenek megtalálni a G-pontot

1. A lágy kanál

Ez a póz kiváló a lassú, érzéki együttlétekhez. Az oldalfekvésben a férfi (vagy aktív fél) hátulról hatol be, így a pénisz vagy eszköz ideálisan érinti a hüvely elülső falát — vagyis pont a G-pontot.

2. Lovagló póz

Amikor a nő van felül, teljes mértékben ő irányítja a mélységet és a ritmust. A G-pont stimulálása így könnyebben szabályozható: ha kissé hátrahajol, a pénisz hegye közvetlenül érinti az érzékeny területet.

3. A kígyó

Ez a módosított kutyapóz fektetett változata: a nő hason fekszik, a férfi pedig hátulról közelít. Az így létrejövő szög tökéletesen illeszkedik a hüvely elülső részéhez, így a G-pont ingerlése szinte garantált.

4. Fordított kanál

Szemben fekve, oldalt — ez a póz intim, lassú és mély. A testek közelsége miatt lehetőség van a csikló egyidejű izgatására is, ami fokozza a G-pont érzékenységét, és segíthet a blended orgazmus elérésében (külső-belső egyszerre).

5. G-csoda (lábtartás a vállon)

Ha a nő a hátán fekszik, és a férfi a vállára emeli a lábait, a behatolás iránya közvetlenül a G-pont felé mutat. Érdemes párnát tenni a csípő alá, hogy még pontosabb legyen a szög.

6. A jó kutya

A klasszikus kutyapózban a mélyebb behatolás és a mozdulatok ritmusa segít a G-pont ingerlésében. A szakértők szerint a lassabb, oldalirányú mozgás még hatékonyabb lehet, mint a gyors, mély lökések.

7. A csillag

A nő a hátán fekszik, széttárt lábakkal, a férfi térdelve hatol be. Ezt a pózt azért szeretik sokan, mert lehetőség van a szemkontaktusra, miközben a G-pont stimulálása folyamatos marad.