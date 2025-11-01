Hírlevél

Kaszás Nikolettet keresték ekkora összefogással, mint most ezt a miskolci asszonyt

Meghalt a rúdugrás korábbi világrekordere

Nem a méret számít, hanem a szög – így érik el a férfiak a női G-pontot

50 perce
Olvasási idő: 7 perc
Sok nő számára a G-pont megtalálása maga a szent grál a szexben. A G-pont stimulálása ugyanis egészen más élményt nyújt, mint a hagyományos izgatás — mélyebb, hullámzóbb és gyakran teljes testet átjáró orgazmust hozhat.
orgazmusnői orgazmusG-pont

A szakértők szerint a G-pont valójában nem egyetlen pont, hanem egy érzékeny terület a hüvely elülső falán, körülbelül két ujjnyi mélységben. A G-pont a csikló belső hálózatához tartozik, ezért az izgalom fokozásával ez a terület megduzzad, és érzékenyebbé válik. Ezért érdemes előbb a csiklót izgatni, mielőtt a G-pontot keresnénk – írja a WomensHealth.

A G-pont stimulálása különleges élményt nyújthat — a megfelelő pózban ez a legérzékenyebb zóna.
A G-pont stimulálása különleges élményt nyújthat — a megfelelő pózban ez a legérzékenyebb zóna. Fotó:Illusztráció/Unsplash

A G-pont elérése egyéni: minden nő testfelépítése kicsit más, ezért nem mindenkinél ugyanott található. A lényeg a türelem, az előjáték és a megfelelő szög.

A legjobb pózok, amik segítenek megtalálni a G-pontot

1. A lágy kanál

Ez a póz kiváló a lassú, érzéki együttlétekhez. Az oldalfekvésben a férfi (vagy aktív fél) hátulról hatol be, így a pénisz vagy eszköz ideálisan érinti a hüvely elülső falát — vagyis pont a G-pontot.

2. Lovagló póz

Amikor a nő van felül, teljes mértékben ő irányítja a mélységet és a ritmust. A G-pont stimulálása így könnyebben szabályozható: ha kissé hátrahajol, a pénisz hegye közvetlenül érinti az érzékeny területet.

3. A kígyó

Ez a módosított kutyapóz fektetett változata: a nő hason fekszik, a férfi pedig hátulról közelít. Az így létrejövő szög tökéletesen illeszkedik a hüvely elülső részéhez, így a G-pont ingerlése szinte garantált.

4. Fordított kanál

Szemben fekve, oldalt — ez a póz intim, lassú és mély. A testek közelsége miatt lehetőség van a csikló egyidejű izgatására is, ami fokozza a G-pont érzékenységét, és segíthet a blended orgazmus elérésében (külső-belső egyszerre).

5. G-csoda (lábtartás a vállon)

Ha a nő a hátán fekszik, és a férfi a vállára emeli a lábait, a behatolás iránya közvetlenül a G-pont felé mutat. Érdemes párnát tenni a csípő alá, hogy még pontosabb legyen a szög.

6. A jó kutya

A klasszikus kutyapózban a mélyebb behatolás és a mozdulatok ritmusa segít a G-pont ingerlésében. A szakértők szerint a lassabb, oldalirányú mozgás még hatékonyabb lehet, mint a gyors, mély lökések.

7. A csillag

A nő a hátán fekszik, széttárt lábakkal, a férfi térdelve hatol be. Ezt a pózt azért szeretik sokan, mert lehetőség van a szemkontaktusra, miközben a G-pont stimulálása folyamatos marad.

8. A kerék

Ez a póz azoknak való, akik szeretnek kísérletezni. A nő hason fekve, kissé felemelt csípővel fekszik, miközben a férfi hátulról hatol be. A párna a medence alatt segít pontosan eltalálni a G-pont helyét.

9. A hullám

Az egyik legintimebb testhelyzet: a nő a férfi ölében ül, szemben vele. A mozdulatok nem fentről lefelé, hanem előre-hátra történnek, így a G-pont ingerlése folyamatos. A közelség miatt érzelmileg is erősebb élmény.

10. A kagyló

A nő a hátán fekszik, a lábait maga felé húzza, a férfi pedig felülről hatol be. Ebben a testhelyzetben a pénisz hegye közvetlenül a hüvely felső falát éri, ahol a G-pont található. Sekélyebb mozdulatokkal még pontosabban eltalálható ez a terület.

Hogyan érd el, hogy a G-pont reagáljon?

A test nem mindig reagál azonnal. A G-pont érzékenysége fokozható gyakorlással: minél többször történik izgatás ezen a területen, annál gyorsabban válik reagálóvá. A szakértők szerint a legfontosabb az előjáték, a megfelelő síkosítás és az, hogy a nő ellazuljon.

A G-pont stimulálása nemcsak az orgazmus intenzitását növeli, hanem hozzájárul a testi önismerethez is.

A férfi G-pont – minden, amit a prosztataorgazmusról tudni érdemes.

Sokan nem is tudják, hogy a férfi testben létezik egy különleges erogén zóna, amely egészen új szintre emelheti a szexuális élményt.
A prosztataorgazmus a hagyományos kielégülésnél intenzívebb, és egész testet átjáró gyönyört nyújthat — egyre több szakértő szerint ez a férfiak G-pontja.

 

