Nem a méret számít, hanem a szög – így érik el a férfiak a női G-pontot

A szakértők szerint a G-pont valójában nem egyetlen pont, hanem egy érzékeny terület a hüvely elülső falán, körülbelül két ujjnyi mélységben. A G-pont a csikló belső hálózatához tartozik, ezért az izgalom fokozásával ez a terület megduzzad, és érzékenyebbé válik. Ezért érdemes előbb a csiklót izgatni, mielőtt a G-pontot keresnénk – írja a WomensHealth.
A G-pont elérése egyéni: minden nő testfelépítése kicsit más, ezért nem mindenkinél ugyanott található. A lényeg a türelem, az előjáték és a megfelelő szög.
A legjobb pózok, amik segítenek megtalálni a G-pontot
1. A lágy kanál
Ez a póz kiváló a lassú, érzéki együttlétekhez. Az oldalfekvésben a férfi (vagy aktív fél) hátulról hatol be, így a pénisz vagy eszköz ideálisan érinti a hüvely elülső falát — vagyis pont a G-pontot.
2. Lovagló póz
Amikor a nő van felül, teljes mértékben ő irányítja a mélységet és a ritmust. A G-pont stimulálása így könnyebben szabályozható: ha kissé hátrahajol, a pénisz hegye közvetlenül érinti az érzékeny területet.
3. A kígyó
Ez a módosított kutyapóz fektetett változata: a nő hason fekszik, a férfi pedig hátulról közelít. Az így létrejövő szög tökéletesen illeszkedik a hüvely elülső részéhez, így a G-pont ingerlése szinte garantált.
4. Fordított kanál
Szemben fekve, oldalt — ez a póz intim, lassú és mély. A testek közelsége miatt lehetőség van a csikló egyidejű izgatására is, ami fokozza a G-pont érzékenységét, és segíthet a blended orgazmus elérésében (külső-belső egyszerre).
5. G-csoda (lábtartás a vállon)
Ha a nő a hátán fekszik, és a férfi a vállára emeli a lábait, a behatolás iránya közvetlenül a G-pont felé mutat. Érdemes párnát tenni a csípő alá, hogy még pontosabb legyen a szög.
6. A jó kutya
A klasszikus kutyapózban a mélyebb behatolás és a mozdulatok ritmusa segít a G-pont ingerlésében. A szakértők szerint a lassabb, oldalirányú mozgás még hatékonyabb lehet, mint a gyors, mély lökések.
7. A csillag
A nő a hátán fekszik, széttárt lábakkal, a férfi térdelve hatol be. Ezt a pózt azért szeretik sokan, mert lehetőség van a szemkontaktusra, miközben a G-pont stimulálása folyamatos marad.
8. A kerék
Ez a póz azoknak való, akik szeretnek kísérletezni. A nő hason fekve, kissé felemelt csípővel fekszik, miközben a férfi hátulról hatol be. A párna a medence alatt segít pontosan eltalálni a G-pont helyét.
9. A hullám
Az egyik legintimebb testhelyzet: a nő a férfi ölében ül, szemben vele. A mozdulatok nem fentről lefelé, hanem előre-hátra történnek, így a G-pont ingerlése folyamatos. A közelség miatt érzelmileg is erősebb élmény.
10. A kagyló
A nő a hátán fekszik, a lábait maga felé húzza, a férfi pedig felülről hatol be. Ebben a testhelyzetben a pénisz hegye közvetlenül a hüvely felső falát éri, ahol a G-pont található. Sekélyebb mozdulatokkal még pontosabban eltalálható ez a terület.
Hogyan érd el, hogy a G-pont reagáljon?
A test nem mindig reagál azonnal. A G-pont érzékenysége fokozható gyakorlással: minél többször történik izgatás ezen a területen, annál gyorsabban válik reagálóvá. A szakértők szerint a legfontosabb az előjáték, a megfelelő síkosítás és az, hogy a nő ellazuljon.
A G-pont stimulálása nemcsak az orgazmus intenzitását növeli, hanem hozzájárul a testi önismerethez is.
A férfi G-pont – minden, amit a prosztataorgazmusról tudni érdemes.
Sokan nem is tudják, hogy a férfi testben létezik egy különleges erogén zóna, amely egészen új szintre emelheti a szexuális élményt.
A prosztataorgazmus a hagyományos kielégülésnél intenzívebb, és egész testet átjáró gyönyört nyújthat — egyre több szakértő szerint ez a férfiak G-pontja.