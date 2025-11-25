Elkezdték kilőni a galambokat, aztán jöttek a lakók

Közfelháborodást és tiltakozást váltott ki a nyugat-franciaországi Cognac városában a galambok kilövése – írja az MTI.

Közfelháborodást és tiltakozást váltott ki a nyugat-franciaországi Cognac városában a galambok kilövése

Fotó: Unsplash

Több mint 21 ezer ember csatlakozott egy online petícióhoz a madarak kilövése ellen a héten, illetve január három meghatározott napján.

A galambok érző élőlények. Kegyetlenség megölni őket

– olvasható a petícióban, amely a galambok jelentette probléma megoldására olyan alternatív megoldásokra hivatkozott, mint a fogamzásgátlószerrel kezelt kukorica kiszórása, vagy galambdúcok építése.

Cognac vezetése évek óta rendeletben engedélyezi egy városi alkalmazottnak, hogy hangtompítós puskával galambvadászatra menjen egy rendőr vagy a városi tanács egyik tagja kíséretében.

A városvezetés szerint a galambok elszaporodtak Cognac belvárosában, ami károkat okoz és tisztasági szempontból is problémát jelent.

A korábbi galambvadászatokon madarak százait lőtték ki. Azt megelőzően a város egy solymászt is alkalmazott, hogy a galambokat ragadozómadarak segítségével elkergessék.

Gyomorforgató az élet a társasházban, a Galambhölgy miatt

Róma egyik társasházában igazi rémálommá vált az élet a galambok miatt. A túlszaporodott galambok és az ürülékük teljesen ellepte az épületet és annak környékét. Róma polgármestere megtiltotta a galambok etetését – noha Rómában már eddig is törvény tiltotta –, miután azok teljesen ellepték a társasházat. Az intézkedésre több lakó panasza után került sor. A sajtó által „Galambhölgynek” nevezett lakó rendszeresen etette a madarakat, olyannyira, hogy azok a lakóházat és környékét szinte teljesen beborították, az ürülékről nem is beszélve.

Megölt egy galambot a botrányhős sztárfocista

Döbbenetes történet látott napvilágot Mauro Icardi életéből. A botrányhős játékos neve sokak számára a futballpályáról és a bulvárlapok címlapjáról is ismerős lehet – a világhírű argentin csatár nem csupán góljaival, hanem magánéletével is gyakran kerül a reflektorfénybe. A focista állítólag csúzlival ölt meg egy galambot, a tetemét pedig hazavitte, és megette.