Ukrajnában a katonai orvosok újra gázüszkösödéses esetekről számolnak be, egy olyan fertőzésről, amelyet évszázadok óta leginkább az első világháború lövészárkaihoz kötődtek, és amelyet Európában már szinte teljesen felszámoltak. A Clostridium baktérium által okozott fertőzés az izomszövetet pusztítja halálos gyorsasággal.

Gázüszkösödés: amit eddig csak tankönyvekben tanítottak, most a valóságban

Fotó: AFP

Gázüszkösödés az ukrán fronton

A katonai egészségügyi dolgozók szerint a drónháború megnehezíti a sebesültek evakuálását, így a korábban csak történelemkönyvekben tanult fertőzések gyorsan terjednek.

Olyan sérüléseket látunk, amilyeneket élő ember a háború során sosem tapasztalt

– mondta Alex, a Zaporizzsja környékén dolgozó önkéntes.

„A késleltetett mentések miatt olyan patológiákat látunk, amiket az elmúlt 50 évben nem tapasztalt senki – talán még a második világháború idején sem.”

„Az emberek heteken át várakoznak a föld alatti stabilizációs pontokon, mi pedig a lehető legjobban próbáljuk életben tartani őket” – tette hozzá Alex.

A drónok miatt a sebesültek többsége bunkerekben vagy pincékben kap ellátást. Az orvosok gyakran „károsodás-ellenőrző műtéteket” végeznek, azaz csak a legkritikusabb sérüléseket kezelik az első 24-48 órában. A nem steril környezet és a nehezen eljuttatható felszerelés miatt a fertőzésveszély kiemelkedő.

A modern háborúban a történelmi betegségek újra életveszélyessé váltak, és a gyógyszerrezisztens baktériumok terjedése egyre nagyobb fenyegetést jelent a frontvonalon.