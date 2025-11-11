Halálos járvány tizedeli az ukránokat a fronton – riasztó sebességgel terjed

Ukrajnában a katonai orvosok újra gázüszkösödéses esetekről számolnak be, egy olyan fertőzésről, amelyet évszázadok óta leginkább az első világháború lövészárkaihoz kötődtek, és amelyet Európában már szinte teljesen felszámoltak. A Clostridium baktérium által okozott fertőzés az izomszövetet pusztítja halálos gyorsasággal.
Gázüszkösödés az ukrán fronton
A katonai egészségügyi dolgozók szerint a drónháború megnehezíti a sebesültek evakuálását, így a korábban csak történelemkönyvekben tanult fertőzések gyorsan terjednek.
Olyan sérüléseket látunk, amilyeneket élő ember a háború során sosem tapasztalt
– mondta Alex, a Zaporizzsja környékén dolgozó önkéntes.
„A késleltetett mentések miatt olyan patológiákat látunk, amiket az elmúlt 50 évben nem tapasztalt senki – talán még a második világháború idején sem.”
„Az emberek heteken át várakoznak a föld alatti stabilizációs pontokon, mi pedig a lehető legjobban próbáljuk életben tartani őket” – tette hozzá Alex.
A drónok miatt a sebesültek többsége bunkerekben vagy pincékben kap ellátást. Az orvosok gyakran „károsodás-ellenőrző műtéteket” végeznek, azaz csak a legkritikusabb sérüléseket kezelik az első 24-48 órában. A nem steril környezet és a nehezen eljuttatható felszerelés miatt a fertőzésveszély kiemelkedő.
A modern háborúban a történelmi betegségek újra életveszélyessé váltak, és a gyógyszerrezisztens baktériumok terjedése egyre nagyobb fenyegetést jelent a frontvonalon.
A gázüszkösödés rendkívül súlyos izomfertőzés, melyet a bőr alatt kialakuló gázbuborékokról neveztek el. A baktérium oxigénhiányos, elhalt szövetben szaporodik, súlyos fájdalmat, duzzanatot, szöveti elszíneződést és a bőr alatt recsegő érzést okoz. A betegség általában traumás sérülések, például mély lőtt vagy robbanási sebek után alakul ki, különösen akkor, ha a megfelelő orvosi ellátás késik.