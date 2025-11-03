Balatonról és Nagykanizsáról a világsikerig – így taroltak a magyar fagyik!

Két magyar fagylaltmester, Wilheim Dávid (DaCrema Fagyizó, Nagykanizsa) és Somodi János (Florida Fagyizó, Balatonmáriafürdő) kvalifikálta magát a Gelato Festival World Masters 2026-os világbajnoki döntőjébe. Mindketten több évnyi kemény munkával és számos válogatón keresztül jutottak el odáig, hogy hazánkat képviselhessék a világ legjobb fagylaltkészítői között.

A Gelato Festival európai döntőjének résztvevői az olaszországi Carpigiani Gelato University előtt, ahol a világ legjobb fagylaltmesterei mérik össze tudásukat

Fotó: Massimo Pocci

Magyar fagylaltmesterek a Gelato Festival döntőjében

Wilheim Dávid „Il Re del Piemonte” nevű alkotása piemonti mogyoróból, szederöntetből, karamellizált mogyoróból és ropogós tejcsokoládéból áll, míg Somodi János a „Torta della nonna” fagylaltját zselici hársmézzel és avolai mandulával készítette. Ezek az ízek az olasz hagyományokat és a magyar kreativitást ötvözik – méltán emelve őket a Gelato Festival legjobbjai közé.

Hogyan választják ki a legjobb fagylaltkészítőket?

A 2025-ös európai döntőt az olaszországi Anzola Emiliában, a Carpigiani Gelato University központjában rendezték meg.

Itt 13 ország 74 fagylaltkészítője mérte össze tudását.

A zsűri több szempont – íz, textúra, tálalás és technikai kivitelezés – alapján értékelt, hogy eldőljön, hogyan választják ki a legjobb fagylaltkészítőket a világbajnokságra.

A világbajnoki döntő 2026-ban lesz, a Sigep World kiállítás keretében Riminiben. A Gelato Festival immár több mint másfél évtizede ünnepli a fagylaltmesterség legjobbjait, és az olasz hagyományokból indulva mára valódi globális eseménnyé nőtte ki magát. A két magyar döntős sikere nemcsak egyéni diadal, hanem újabb bizonyíték arra, hogy Magyarország is felkerült a nemzetközi fagylaltkészítés térképére.