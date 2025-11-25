Genderbotrány robbant ki az amerikai sportban

Az Iron Ape tulajdonosa, Colton Cross közleményben jelentette be, hogy Jammie Bookert azonnali hatállyal kizárták a további küzdelmekből. Cross hangsúlyozta, hogy nem Booker genderidentitása miatt, hanem sportszerűségi okokból született a döntés – írja a Daily Mail.

Jammie Booker genderidentitása minimum kérdéses

Fotó: Youtube

Booker genderidentitása lehet az igazi indok

Az Iron Ape tulajdonosa ezt írta:

Elvárjuk, hogy minden Iron Ape-sportoló a lehető legmagasabb etikai normákat tartsa be. Ha ez sérül, lépni kell.”

A botrányra reagált Mitchell Hooper, aki 2023-ban a férfi versenyen szerezte meg a világ legerősebb embere címet. Szerinte egyértelműen fizikai különbségek voltak a versenyzők között.

Amikor először megláttam Jammie-t, azt mondtam, ez a nő más. Jóval magasabb és sokkal nehezebb volt, mint a mezőny többi tagja”

– mondta Hooper, aki hozzátette: eljött az idő, „hogy kiálljunk a női sport tisztaságáért”.

A háromszoros női győztes Donna Moore a brit erősembert, Andrea Thompsont nevezte a hétvége „valódi győztesének”, miközben Booker megkapta az első helyet.

Booker könnyekkel küzdve reagált a támadásokra. Azt mondta: megtiszteltetés volt számára a verseny, és „álomszerű”, hogy egyáltalán nyert.

Nem vártam ezt az eredményt. Nem tudom, mi jön ezután, de hálás vagyok mindenkinek”

– tette hozzá.

Trump a gender ellen

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke korábban megígérte, hogy megállítja és visszafordítja a Biden-kormányzat által négy év alatt megvalósított gender- és transzőrületet.