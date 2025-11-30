Emlékszik még George Clooney első feleségére? Ma is lehengerlően néz ki

Balsam visszafogott eleganciával vonult be a vörös szőnyegen – és ahogy a jelenlévők fogalmaztak: „36 évvel a George Clooneyval való válása után is ragyog, mint egy igazi hollywoodi ikon.” A színésznő nevét sokan Clooney első feleségeként ismerik, pedig mára egyértelmű: karrierje önállóan is erős, stabil és elismert, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

George Clooney első felesége, Talia Balsam férjével, John Slatteryvel jelent meg a Nuremberg című film New York-i bemutatóján – Fotó: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Sarah Jessica Parkerrel forgatott HBO-sorozatban, a Divorce-ban nyújtott alakítása után Talia Balsam újra reflektorfénybe került, és évek óta elismert televíziós arcként van jelen: Mona Sterlingként a Mad Men-ben (2007–2014), Cynthia Waldenként pedig a Homeland-ben (2012) alakított maradandót.

Színészi pályája egyértelműen a csúcson van – és a mostani megjelenése pedig ezt csak tovább erősítette.

George Clooney első házassága gyorsan véget ért

Clooney és Balsam 1984-ben, egy közös színházi produkció során ismerkedtek meg. Clooney akkor mindössze 23 éves volt, és épp próbált kitörni Hollywoodban, míg Balsam 25 évesen építette a televíziós karrierjét. Öt év ismeretség után 1989-ben, egy hirtelen ötlettől vezérelt, Las Vegas-i ceremónián mondták ki a boldogító igent. A kapcsolat azonban gyorsan zátonyra futott: 1993-ban el is váltak.

Biztosan nem voltam még olyan ember, akinek házasodnia kellett volna. Nem adtam Taliának fair esélyt. Én voltam a felelős azért, hogy a házasság nem működött”

– emlékezett vissza később az első házasságára Clooney, aki a válás után éveken át a „Hollywood aranyszívű agglegénye” címkét viselte, mielőtt Amal Alamuddinnal végleg megállapodott.

Balsam gyorsan megtalálta a boldogságot

A színésznő 1998-ban házasodott össze John Slatteryvel, a Mad Men Roger Sterlingjével. A páros Hollywood egyik legkiegyensúlyozottabb, legstabilabb házasságát tudhatja magáénak, és van egy közös fiuk is. Talia Balsam nem csupán a saját erejéből lett elismert színésznő – a művészet szó szerint a génjeiben van, hiszen édesapja, Martin Balsam Oscar-díjas színész, míg édesanyja, Joyce Van Patten szintén színész, így szinte az anyatejjel szívta magába a showbizniszt. Balsam ennek köszönhetően gyerekkora óta ebben a világban mozgott, és már korán megmutatkozott, hogy tehetsége nemzedékeken átívelő örökség.