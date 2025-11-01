Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Itt az új titkos amerikai csodafegyver, ez mindent megváltoztat

Hihetetlen

T. Danny teljesen szétcsúszott, már a rendőrség is gyanúsítja

gerincprobléma

Gerincprobléma: ezeket a sportokat azonnal felejtse el, ha fáj a háta

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem mindegy, mit sportol: egy rossz választás is súlyosbíthatja a gerincproblémát. Szakértők szerint a mozgás elengedhetetlen a jó egészséghez – de ha gerincprobléma áll fenn, a rosszul megválasztott sport akár többet árthat, mint használ. Ezért fontos tudni, mely mozgásformák segítenek, és melyek jelentenek újabb terhelést a gerinc számára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gerincproblémaegészségéletmódderékfájáshátsportolásfájdalom

Sokan bizonytalanok, milyen sportba kezdhetnek bele, ha már kialakult valamilyen gerincprobléma vagy mozgásszervi panasz. A szakértők általános irányelve szerint a ritmusos, kiegyensúlyozott mozgásformák jótékonyak, míg a túlzott csavarásokkal, kemény rázkódással járó terhelések kerülendők – tájékoztat a WEBBeteg.

Gerincprobléma
Gerincprobléma: amit eddig jónak hitt, lehet, hogy súlyosbítja a fájdalmat
Fotó: Pexels

Gerincprobléma: Mit szabad és mit nem?

1. Kerülje, ha gerincprobléma gyötri: biciklizés és spinning

Bár nagyon népszerű mozgásformák, a biciklizés és a spinning hosszú távon ronthatják a derék állapotát. Kerékpározás közben az ágyéki gerinc természetes íve eltűnik, így nő a porckorongsérv kockázata, a nyakat pedig folyamatosan terheli a merev fejtartás.

2. Futás vagy kocogás? Nagy a különbség

A könnyed, ütemes kocogás – különösen természetes talajon – kifejezetten jót tesz a csontoknak és ízületeknek. A futás viszont a sarok erőteljes becsapódása miatt ismétlődő terhelést jelent az ágyéki porckorongokra, ami hosszú távon problémát okozhat.

3. Séta és nordic walking: az egyik legjobb választás

A séta, túrázás és nordic walking jótékonyan támogatja a gerinc regenerációját, segíti az anyagcserét és a salakanyagok távozását. A nordic walking ráadásul a karokat is bevonja, így teljes testet átmozgató mozgásforma.

4. Úszás – szinte minden gerincprobléma esetén ajánlott

A víz alátámasztja a testet, így minimális terhelés mellett erősödnek a gerinc melletti izmok. Nyaki fájdalom esetén azonban kerülendő a folyamatosan kiemelt fejjel úszás.

5. Gerincprobléma és csoportos edzések: nem mindegy, melyik

Az ugrálós, nagy rázkódást okozó órák (pl. kangoo, aerobic, step) nem ajánlottak. A pilates, stretching vagy gerincjóga hasznos lehet, de az oktató szaktudása döntő, rossz kivitelezéssel akár romolhat is az állapot.

6. Tánc – de csak hobbi szinten

A tánc javítja a tartást és átmozgatja a testet, így kiváló választás. A versenytánc viszont túlterhelheti az ízületeket és a gerincet.

7. Tenisz és küzdősportok: óvatosság szükséges

A tenisz féloldalas terhelése és a hirtelen irányváltások könnyen izomegyensúly-zavarhoz vezethetnek. A keleti formagyakorlatok (tai chi, csikung) viszont kifejezetten kedvezők.

8. Body building: csak személyre szabottan

Léteznek biztonságos gyakorlatok, de vannak gépek, amelyeket kerülni kell. Csak mozgásterapeuta vagy gyógytornász tanácsával érdemes elkezdeni.

Tipp: így előzze meg a gerincproblémákat

A helyes testtartás gyermekkorban és felnőttként is kulcsfontosságú. Horváth Nikoletta gyermekortopédus szerint a korai prevenció jelentősen csökkenti a későbbi fájdalmak kialakulását.

Az alvás és a gerinc: kritikus hibát követ el mindenki

Egy amerikai gerincsebész szerint a rossz alvási pozíció az egyik legártalmasabb dolog, amelyet nap mint nap elkövetünk: hosszú távon súlyos gerincproblémához vezethet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!