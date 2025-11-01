Gerincprobléma: ezeket a sportokat azonnal felejtse el, ha fáj a háta

Sokan bizonytalanok, milyen sportba kezdhetnek bele, ha már kialakult valamilyen gerincprobléma vagy mozgásszervi panasz. A szakértők általános irányelve szerint a ritmusos, kiegyensúlyozott mozgásformák jótékonyak, míg a túlzott csavarásokkal, kemény rázkódással járó terhelések kerülendők – tájékoztat a WEBBeteg.
Gerincprobléma: Mit szabad és mit nem?
1. Kerülje, ha gerincprobléma gyötri: biciklizés és spinning
Bár nagyon népszerű mozgásformák, a biciklizés és a spinning hosszú távon ronthatják a derék állapotát. Kerékpározás közben az ágyéki gerinc természetes íve eltűnik, így nő a porckorongsérv kockázata, a nyakat pedig folyamatosan terheli a merev fejtartás.
2. Futás vagy kocogás? Nagy a különbség
A könnyed, ütemes kocogás – különösen természetes talajon – kifejezetten jót tesz a csontoknak és ízületeknek. A futás viszont a sarok erőteljes becsapódása miatt ismétlődő terhelést jelent az ágyéki porckorongokra, ami hosszú távon problémát okozhat.
3. Séta és nordic walking: az egyik legjobb választás
A séta, túrázás és nordic walking jótékonyan támogatja a gerinc regenerációját, segíti az anyagcserét és a salakanyagok távozását. A nordic walking ráadásul a karokat is bevonja, így teljes testet átmozgató mozgásforma.
4. Úszás – szinte minden gerincprobléma esetén ajánlott
A víz alátámasztja a testet, így minimális terhelés mellett erősödnek a gerinc melletti izmok. Nyaki fájdalom esetén azonban kerülendő a folyamatosan kiemelt fejjel úszás.
5. Gerincprobléma és csoportos edzések: nem mindegy, melyik
Az ugrálós, nagy rázkódást okozó órák (pl. kangoo, aerobic, step) nem ajánlottak. A pilates, stretching vagy gerincjóga hasznos lehet, de az oktató szaktudása döntő, rossz kivitelezéssel akár romolhat is az állapot.
6. Tánc – de csak hobbi szinten
A tánc javítja a tartást és átmozgatja a testet, így kiváló választás. A versenytánc viszont túlterhelheti az ízületeket és a gerincet.
7. Tenisz és küzdősportok: óvatosság szükséges
A tenisz féloldalas terhelése és a hirtelen irányváltások könnyen izomegyensúly-zavarhoz vezethetnek. A keleti formagyakorlatok (tai chi, csikung) viszont kifejezetten kedvezők.
8. Body building: csak személyre szabottan
Léteznek biztonságos gyakorlatok, de vannak gépek, amelyeket kerülni kell. Csak mozgásterapeuta vagy gyógytornász tanácsával érdemes elkezdeni.
Tipp: így előzze meg a gerincproblémákat
A helyes testtartás gyermekkorban és felnőttként is kulcsfontosságú. Horváth Nikoletta gyermekortopédus szerint a korai prevenció jelentősen csökkenti a későbbi fájdalmak kialakulását.
Az alvás és a gerinc: kritikus hibát követ el mindenki
Egy amerikai gerincsebész szerint a rossz alvási pozíció az egyik legártalmasabb dolog, amelyet nap mint nap elkövetünk: hosszú távon súlyos gerincproblémához vezethet.