Gerincprobléma: ezeket a sportokat azonnal felejtse el, ha fáj a háta

Sokan bizonytalanok, milyen sportba kezdhetnek bele, ha már kialakult valamilyen gerincprobléma vagy mozgásszervi panasz. A szakértők általános irányelve szerint a ritmusos, kiegyensúlyozott mozgásformák jótékonyak, míg a túlzott csavarásokkal, kemény rázkódással járó terhelések kerülendők – tájékoztat a WEBBeteg.

Gerincprobléma: amit eddig jónak hitt, lehet, hogy súlyosbítja a fájdalmat

Fotó: Pexels

Gerincprobléma: Mit szabad és mit nem?

1. Kerülje, ha gerincprobléma gyötri: biciklizés és spinning

Bár nagyon népszerű mozgásformák, a biciklizés és a spinning hosszú távon ronthatják a derék állapotát. Kerékpározás közben az ágyéki gerinc természetes íve eltűnik, így nő a porckorongsérv kockázata, a nyakat pedig folyamatosan terheli a merev fejtartás.

2. Futás vagy kocogás? Nagy a különbség

A könnyed, ütemes kocogás – különösen természetes talajon – kifejezetten jót tesz a csontoknak és ízületeknek. A futás viszont a sarok erőteljes becsapódása miatt ismétlődő terhelést jelent az ágyéki porckorongokra, ami hosszú távon problémát okozhat.

3. Séta és nordic walking: az egyik legjobb választás

A séta, túrázás és nordic walking jótékonyan támogatja a gerinc regenerációját, segíti az anyagcserét és a salakanyagok távozását. A nordic walking ráadásul a karokat is bevonja, így teljes testet átmozgató mozgásforma.

4. Úszás – szinte minden gerincprobléma esetén ajánlott

A víz alátámasztja a testet, így minimális terhelés mellett erősödnek a gerinc melletti izmok. Nyaki fájdalom esetén azonban kerülendő a folyamatosan kiemelt fejjel úszás.

5. Gerincprobléma és csoportos edzések: nem mindegy, melyik

Az ugrálós, nagy rázkódást okozó órák (pl. kangoo, aerobic, step) nem ajánlottak. A pilates, stretching vagy gerincjóga hasznos lehet, de az oktató szaktudása döntő, rossz kivitelezéssel akár romolhat is az állapot.

6. Tánc – de csak hobbi szinten

A tánc javítja a tartást és átmozgatja a testet, így kiváló választás. A versenytánc viszont túlterhelheti az ízületeket és a gerincet.

7. Tenisz és küzdősportok: óvatosság szükséges

A tenisz féloldalas terhelése és a hirtelen irányváltások könnyen izomegyensúly-zavarhoz vezethetnek. A keleti formagyakorlatok (tai chi, csikung) viszont kifejezetten kedvezők.