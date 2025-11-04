Gigantikus tűz tombolt Horvátországban — milliós kár és környezeti vészhelyzet!

A gigantikus tűz kedd délelőtt keletkezett, amikor a Zágráb melletti Sveta Nedelja településen található Pneumatik cég gumiabroncsraktára lángra kapott. A helyszínen ötven tűzoltó huszonkét járművel dolgozik a lángok megfékezésén.

A gigantikus tűz füstje Zágráb fölé is beterjedt — a Pneumatik raktárból felszálló fekete felhő kilométerekről is látszott. Fotó:Illusztráció/Unsplash

Egy munkás megsérült, de súlyosabb személyi sérülés szerencsére nem történt. Bozo Milkovic tulajdonos szerint az anyagi kár eléri a hat–hétmillió eurót.

„Az ember egész életében dolgozik és épít valamit, aztán egy pillanat alatt minden eltűnik” — mondta a megrendült vállalkozó.

Gigantikus tűz Zágráb mellett — milliós kár és sűrű füstfelhő borította be a térséget

Sveta Nedelja danas pic.twitter.com/F2edmnXWVl — Natalna Astrologija (@AstroNatalna) November 4, 2025

A füstoszlop még Zágráb belvárosából is jól kivehető, a környező utakat lezárták. A hatóságok légszennyezettség-riasztást adtak ki, mivel a levegőminőségi index (AQI) elérte a 100-as értéket, ami meghaladja az Egészségügyi Világszervezet határértékét. A lakosokat arra kérik, hogy zárják be az ablakokat és kerüljék a szabadtéri tartózkodást.

Tűz ütött ki a népszerű áruházban – gyerekek is az áldozatok között

Tűz ütött ki egy áruházban szombaton. Sokan az épületben rekedtek, a tűzesetben legalább 23 ember vesztette életét, köztük több gyermek.

Súlyos tűzvész pusztított egy híres francia kolostorban

Tűz ütött ki Franciaországban egy középkori kolostorban. Az Ardennek Notre-Dame-jaként is ismert Mont-Dieu ősi kolostor súlyosan megrongálódott a tűzvészben.