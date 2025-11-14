Ezért tartják a gin-tonikot az egyik „legegészségesebb” alkoholos italnak

A XIX. századi Indiában a Királyi Haditengerészet katonái tonikvizet kaptak, amely tele volt kininnel, a cinchona-fakéreg keserű kivonatával. A kininről évszázadok óta azt tartják, hogy segíthet a malária visszaszorításában – csakhogy az ital elviselhetetlenül keserű volt. Mi volt a katonák megoldása erre?

Cukor, víz, lime és gin: így született meg a gin-tonik, amely azóta is brit nemzeti italként él tovább, írja a Daily Mail.

A gin-tonik lehet az egyik "legegészségesebb" alkoholos ital

A gin-tonik tényleg „egészségesebb”, mint a sör vagy a bor?

A szakértők szerint, ha valaki már eldöntötte, hogy inni fog, akkor a gin-tonik jobb választás, mint a legtöbb alkoholos ital – de nem azért, mert egészséges, hanem mert kevésbé káros. Miért?

1. Kevés benne a kalória

1 adag gin: ~50 kalória, 200 ml light tonik: ~30 kalória → Egy gin-tonik kevesebb, mint 100 kalória.

Ezzel szemben: 1 pohár bor: ~130 kalória, 1 korsó sör: 200-300 kalória.

Aki tehát heti 8-9 sört gin-tonikra cserélne (amit az orvosok továbbra sem javasolnak), évi egy ruhaméretet is leadhatna – vagyis több mint 6 kilót.

2. Kevésbé terheli meg a szervezetet

A tiszta, átlátszó szeszeket könnyebben dolgozza fel a szervezet

– mondja GQ Jordan táplálkozási szakértő.

3. Lassabban isszuk

A gin-tonik gyógynövényes, enyhén kesernyés íze miatt lassabban fogyasztják, mint a cukros italokat vagy a sört – így kevesebb kerül a szervezetbe.

A mítoszok nagy része nem igaz

A britek generációkon át hitték, hogy a gin-tonik: maláriát gyógyít, antioxidánsokat tartalmaz, jót tesz a keringésnek, vagy éppen segíti az emésztést. A szakértők azonban tiszta vizet öntöttek a pohárba: a mai tonikokban alig van kinin. A Fever Tree tonik például 0,39 mg/ml kinint tartalmaz, a malária ellen azonban 14 000 mg szükséges. Ehhez nyolc óránként 14 gin-tonikot kellene inni, ez hat óránként körülbelül egy heti alkoholfogyasztásnak felel meg – tehát teljesen lehetetlen és rendkívül veszélyes. Szintén tévhit, hogy a borókabogyó egészségesebbé ezt az italt. Egy palack ginben ugyanis annyira elenyésző mennyiség van belőle, hogy annak nincs valós egészségügyi hatása.

Bár a gin-tonik valóban alacsonyabb kalóriatartalmú és kevésbé terheli a szervezetet, mint sok más alkoholos ital, az orvosok továbbra is hangsúlyozzák: Nincs olyan, hogy egészséges alkohol. A britek átlagosan 17,6 egység alkoholt fogyasztanak hetente – ami jóval az ajánlott 14 egység felett van. A szakértők szerint érdemes korlátozni a fogyasztást, és vízzel váltogatni az italokat, ha valaki mindenképp iszik.

Minden, amit a gin-tonikról tudni kell

