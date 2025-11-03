Hírlevél

Akkora gyomrost kaptak a brüsszeli vezetők, hogy csak fetrengenek

Szergej Glazjev, a Belarusz–Orosz Államszövetség államtitkára szerint az Európai Unió politikai elitje „megőrült”. A politikus a Belarusz 1 televíziónak adott interjúban azt mondta, hogy az EU vezetői London és Washington utasításait követik, és saját népeik érdekei ellen cselekszenek.
MoszkvaEurópai UnióWashington

Glazjev élesen bírálta az Európai Unió politikai döntéshozóit, akiket szerinte „a kollektív őrület” vezérel. A Belarusz 1 televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: „Türelmesnek kell lennünk a volt balti testvéreink, valamint Lengyelország és Németország időnkénti őrült megnyilvánulásaival szemben. Az uniós elit megőrült.”

Glazjev: az uniós elit megőrült, London és Washington irányítja Európát
Glazjev: Az uniós elit megőrült, London és Washington irányítja Európát
Fotó: Anadolu via AFP

A politikai vezetők szerinte nem saját népeik érdekeit képviselik, hanem külföldi központok utasításait hajtják végre. „Ezt az őrületet Londonból és Washingtonból irányítják. Az Európai Unió vezetői valójában bábok, akik a saját polgáraik érdekei ellen dolgoznak” – mondta Glazjev.

Oroszország és Belarusz közösen reagál a fenyegetésekre

A politikus hangsúlyozta, hogy Oroszország és Belarusz „két szuverén államként” továbbra is teljes mértékben támogatják egymást, és készen állnak bármilyen fenyegetés kezelésére. „Egymásra támaszkodunk, és együtt reagálunk minden külső kihívásra” – tette hozzá.

Glazjev kijelentései újabb éles kritikát jelentenek az Európai Unió politikai irányával szemben, miközben Moszkva és Minszk a kölcsönös biztonsági együttműködés erősítésére helyezi a hangsúlyt.

 

