Glazjev élesen bírálta az Európai Unió politikai döntéshozóit, akiket szerinte „a kollektív őrület” vezérel. A Belarusz 1 televíziónak nyilatkozva úgy fogalmazott: „Türelmesnek kell lennünk a volt balti testvéreink, valamint Lengyelország és Németország időnkénti őrült megnyilvánulásaival szemben. Az uniós elit megőrült.”

Glazjev: Az uniós elit megőrült, London és Washington irányítja Európát

A politikai vezetők szerinte nem saját népeik érdekeit képviselik, hanem külföldi központok utasításait hajtják végre. „Ezt az őrületet Londonból és Washingtonból irányítják. Az Európai Unió vezetői valójában bábok, akik a saját polgáraik érdekei ellen dolgoznak” – mondta Glazjev.

Oroszország és Belarusz közösen reagál a fenyegetésekre

A politikus hangsúlyozta, hogy Oroszország és Belarusz „két szuverén államként” továbbra is teljes mértékben támogatják egymást, és készen állnak bármilyen fenyegetés kezelésére. „Egymásra támaszkodunk, és együtt reagálunk minden külső kihívásra” – tette hozzá.

Glazjev kijelentései újabb éles kritikát jelentenek az Európai Unió politikai irányával szemben, miközben Moszkva és Minszk a kölcsönös biztonsági együttműködés erősítésére helyezi a hangsúlyt.