Golden Globe-bomba: Sarah Jessica Parker és Helen Mirren történelmi elismerést kaptak!

A szervezők csütörtökön jelentették be, hogy Sarah Jessica Parker lesz a Carol Burnett-díj, míg Helen Mirren a Cecil B. DeMille-díj idei kitüntetettje. Mindkét díj az amerikai film- és televíziós ipar legfontosabb elismerései közé tartozik, amelyeket olyan alkotóknak ítélnek oda, akik maradandó hatást gyakoroltak a kulturális életre - tájékoztat az MTI.

Meglepő döntés a Golden Globe-tól: két ikon kap életműdíjat januárban!

Sarah Jessica Parker – méltó elismerés a televízió királynőjének

A Golden Globe egyik különleges kategóriája, a Carol Burnett-díj olyan művészeket ünnepel, akik a televíziózás világában alkottak maradandót. A Golden Globe elnöke, Helen Hoehne szerint Sarah Jessica Parker pályafutása tökéletesen tükrözi a díj szellemiségét.

A Szex és New York ikonikus főszereplője az elmúlt évtizedekben nemcsak sorozatszerepeivel, hanem filmes és színpadi alakításaival is popkulturális jelenséggé vált. Emmy- és SAG-díjas színésznő, aki 2025-ben a rangos Booker-díj zsűrijében is helyet kapott.

Golden Globe-díj– Helen Mirren egy újabb rangos életműdíjat vehet át

A Golden Globe másik nagy életműdíja, a Cecil B. DeMille-díj idén Helen Mirrenhez kerül, aki hosszú és gazdag karrierje során már Oscar-, Emmy-, BAFTA- és Tony-díjat is magáénak tudhat. Legutóbb A csütörtöki nyomozóklub című krimivígjátékban láthatták a nézők.

A 80 éves brit legenda több mint fél évszázada meghatározó alakja a filmvilágnak, így a Golden Globe döntése sokak szerint régóta esedékes és méltó elismerés.

Golden Eve és Golden Globe – kettős ünnep januárban

A két életműdíjat egy új, Golden Eve nevű külön ceremónián adják át január 8-án, míg a Golden Globe gálája január 11-én kerül megrendezésre. A díjátadó házigazdája ismét Nikki Glaser lesz, aki tavaly is nagy sikert aratott humorával.