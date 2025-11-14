Hírlevél

Sarah Jessica Parker

Golden Globe-bomba: Sarah Jessica Parker és Helen Mirren történelmi elismerést kaptak!

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
A Golden Globe januári gáláját megelőző bejelentés nagy izgalmat váltott ki Hollywoodban. A Golden Globe idei életműdíjait Sarah Jessica Parker és Helen Mirren kapta, akik január 8-án, a Golden Eve keretében vehetik át a kitüntetéseket.
A szervezők csütörtökön jelentették be, hogy Sarah Jessica Parker lesz a Carol Burnett-díj, míg Helen Mirren a Cecil B. DeMille-díj idei kitüntetettje. Mindkét díj az amerikai film- és televíziós ipar legfontosabb elismerései közé tartozik, amelyeket olyan alkotóknak ítélnek oda, akik maradandó hatást gyakoroltak a kulturális életre - tájékoztat az MTI.

The Golden Globe award (C) for the animated movie "Flow" directed by Latvian film director Gints Zilbalodis is flanked by two cat sculptures of bronze and granite by artist Teodors Zalkalns, on display at the Latvian National Museum of Art in Riga, Latvia, on January 30, 2025. The global success of "Flow", an animated film from Latvia about a cat's quest to escape rising waters, has taken its director by surprise. Gints Zilbalodis, who had a budget of $3.6 million, beat off giant animation studios to win a Golden Globe and now has two Oscar nods. (Photo by Gints Ivuskans / AFP) / TO GO WITH AFP STORY by Julie EZVAN and Magdalena PACIOREK
Meglepő döntés a Golden Globe-tól: két ikon kap életműdíjat januárban!
Fotó: GINTS IVUSKANS / AFP

Sarah Jessica Parker – méltó elismerés a televízió királynőjének

A Golden Globe egyik különleges kategóriája, a Carol Burnett-díj olyan művészeket ünnepel, akik a televíziózás világában alkottak maradandót. A Golden Globe elnöke, Helen Hoehne szerint Sarah Jessica Parker pályafutása tökéletesen tükrözi a díj szellemiségét.

A Szex és New York ikonikus főszereplője az elmúlt évtizedekben nemcsak sorozatszerepeivel, hanem filmes és színpadi alakításaival is popkulturális jelenséggé vált. Emmy- és SAG-díjas színésznő, aki 2025-ben a rangos Booker-díj zsűrijében is helyet kapott.

Golden Globe-díj– Helen Mirren egy újabb rangos életműdíjat vehet át

A Golden Globe másik nagy életműdíja, a Cecil B. DeMille-díj idén Helen Mirrenhez kerül, aki hosszú és gazdag karrierje során már Oscar-, Emmy-, BAFTA- és Tony-díjat is magáénak tudhat. Legutóbb A csütörtöki nyomozóklub című krimivígjátékban láthatták a nézők.

A 80 éves brit legenda több mint fél évszázada meghatározó alakja a filmvilágnak, így a Golden Globe döntése sokak szerint régóta esedékes és méltó elismerés.

Golden Eve és Golden Globe – kettős ünnep januárban

A két életműdíjat egy új, Golden Eve nevű külön ceremónián adják át január 8-án, míg a Golden Globe gálája január 11-én kerül megrendezésre. A díjátadó házigazdája ismét Nikki Glaser lesz, aki tavaly is nagy sikert aratott humorával.

Golden Globe 2025: íme az idei év nyertesei

 

