Ez a hétköznapi élelmiszer lehet a szívbetegségek titkos fegyvere

A gomba évtizedek óta népszerű élelmiszer, mégsem merül fel elsőként, amikor a szívbetegség, a diabétesz vagy az anyagcsere-egészsége kerül szóba. A most elemzett humán kutatások alapján azonban úgy tűnik, hogy ez a sokoldalú alapanyag hozzájárulhat bizonyos biomarkerek javulásához – többek között kedvezően hathat a trigliceridszintre, mérsékelheti a vércukor-ingadozást, és egyes esetekben a vérnyomás is enyhe javulást mutatott. Ugyanakkor a szakemberek leszögezik: a bizonyítékok még nem véglegesek, a hatások gombafajták és adagok szerint is eltérhetnek.
Milyen egészségügyi hatásai vannak a gombának?
A kutatások alapján a gombafogyasztás több mikrotápanyagot juttathat a szervezetbe anélkül, hogy jelentősen növelné a kalória-, nátrium- vagy telítettzsír-bevitelt. A vizsgálatok nem találtak káros hatást, ugyanakkor előnyös lehet a trigliceridszint, az immunrendszer és bizonyos anyagcsere-mutatók tekintetében - írja a Fox News.
Csökkenti-e a gomba a trigliceridszintet?
A vizsgált tanulmányok egyik legkövetkezetesebb eredménye az volt, hogy a gomba hozzáadása a megszokott étrendhez – életmódváltozás nélkül – mérsékelte a trigliceridszintet.
Ezt elsősorban a benne található bioaktív vegyületeknek tulajdonítják.
Javítja-e a gombafogyasztás a szív egészségét?
A felmérések szerint enyhe, de kedvező változások tapasztalhatók bizonyos szívhez köthető mutatókban, például a gyulladásos értékekben és az anyagcsere-egészségben. Bár ezek még előzetes adatok, a tendencia ígéretes.
Segíthet-e a gomba a magas vérnyomás csökkentésében?
Néhány vizsgálat enyhe vérnyomásjavulást mutatott, ám az eredmények nem voltak egyöntetűek. Valószínű, hogy a gomba egy egészséges étrend részeként járulhat hozzá a vérnyomás finomhangolásához.
Milyen gombafajták hasznosak az anyagcserére?
A jelenlegi kutatások többnyire vegyes, nem egységesen meghatározott gombafajtákat vizsgáltak, így nem lehet egyetlen típust kiemelni. Általánosságban azonban a következő fajták szerepeltek leggyakrabban:
- csiperke,
- shiitake,
- laskagomba,
- portobello.
Mindegyik tartalmaz bioaktív összetevőket, melyek az anyagcsere működését támogathatják.
A gomba tényleg erősíti az immunrendszert?
Egyes vizsgálatok növekedést mértek a nyálban található IgA-szintben, amely az immunrendszer egyik fontos mutatója. Bár ez még nem bizonyíték, arra utal, hogy a gomba támogathatja a szervezet védekezőképességét.
