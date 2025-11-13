Ozempic-menü? Gordon Ramsay válasza mindent vitt!

A világhírű brit séf, Gordon Ramsay heves kirohanást intézett azok ellen, akik a fogyókúrás gyógyszerek hatására kisebb adagokat követelnének az éttermekben. A Fox News információi szerint Ramsay kijelentette, hogy nem hajlandó az Ozempicet vagy a Mounjarót szedő vendégek igényeihez igazítani a menüket.

Gordon Ramsay keményen kritizálta az Ozempic-menü ötletét

Fotó: ROBYN BECK / AFP



Szerinte nem az éttermeknek kell alkalmazkodniuk, hanem az embereknek kell felelősebben étkezniük.

Mit gondol Gordon Ramsay az Ozempic diétáról?

A séfet arról kérdezték, készítene-e kisebb adagokat azoknak, akik az Ozempic nevű, étvágycsökkentő hatású gyógyszert szedik. Gordon Ramsay válasza egyértelmű volt:

Ez teljes baromság!

– mondta.

Elutasította a három Michelin-csillagos Heston Blumenthal ötletét, aki a The Fat Duck étteremben „tudatos kóstolómenüt” vezetett be az Ozempicet szedő vendégeknek. Ramsay szerint semmi értelme „Ozempic-menüt” készíteni csak azért, hogy a vendégek kevésbé érezzék magukat kövérnek estére.

Az Ozempic és a Mounjaro eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztett GLP-1 gyógyszerek, de mára világszerte ismertté váltak fogyókúrás hatásukról. Ezek a készítmények az étvágyat és az emésztést szabályozzák, csökkentve a kalóriabevitelt.

Miért utasítja el Gordon Ramsay a fogyókúrás menüket?

A sztárséf szerint a túlzott evés nem az adagok méretén, hanem az emberek hozzáállásán múlik.

A probléma velük van – mert eleve túl sokat esznek!

– mondta. Ramsay úgy véli, az éttermek feladata nem az, hogy alkalmazkodjanak a gyógyszeres diétákhoz, hanem hogy minőségi, élményt nyújtó étkezést biztosítsanak.

A Hell’s Kitchen és MasterChef műsorok sztárja emellett az influenszereket is kritizálta, akik szerinte tönkreteszik a gasztronómiai élményt a telefonozással és a folyamatos posztolással.

A gyűrűfények és a szelfik nem az ételről szólnak, hanem a figyelemről

– mondta Ramsay, hozzátéve, hogy új londoni éttermében, a Bonheur-ben nem fogja tűrni a TikTok-videókat.

Gordon Ramsay Budapesten fedezte fel a magyar ízeket

Gordon Ramsay Budapesten járt, és ismét sikerült felbolygatnia a gasztronómia világát. A Michelin-csillagos séf nemcsak turistaként érkezett, hanem láthatóan céltudatosan fedezte fel a magyar ízeket. Rajongói azonnal kiszúrták, hogy több helyen is feltűnt, és egyik látogatása után egy TikTok-videót is megosztott.