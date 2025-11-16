Lesújtó hír! Rákkal diagnosztizálták a Grace klinika sztárját

A Grace klinika az egyik legnépszerűbb sorozat hazánkban is. Az egyik színész, James Pickens Jr.-nál az év elején prosztatarákot állapítottak meg.

A Grace klinika ismert sztárja, James Pickens Jr.

A 73 éves művész elmondta, már évtizedek óta rendszeres éves vizsgálatokon vesz részt, és 41 éves kora óta PSA-tesztet is végeztetett. Ennek köszönhetően a vérvizsgálat időben jelezte az emelkedett értéket, majd egy MRI és egy biopszia megerősítette a diagnózist – írja a USA Today.

A Grace klinika-sztár vallomása

„Ez nem az a fajta hír, amit bárki hallani akar, de őszintén szólva, olyan nagyon lepett meg, ugyanis a prosztatarák az én családomban nem ismeretlen.

Az apámnak is volt, valamint sok testvéremnek is. Meglepődtem volna, ha én nem kapom el.

De tudomásom szerint senki sem halt bele. Szerencsére a prosztatarák jól kezelhető. A korai felismerés a kulcs, de néha nincsenek észrevehető tünetek” – mondta Pickens.

A szűrés fontossága

A további vizsgálatok szerencsére kimutatták, hogy a rák nem terjedt tovább a színész testében. Mint mondta, a korai felismerésnek köszönhetően jók a kilátásai, és a tapasztalatával szeretné ösztönözni a férfiakat, hogy ne halogassák a szűrővizsgálatokat.

Amúgy az előadóművész története különös párhuzamot mutat a Grace klinika jelenlegi évadával, amelyben Pickens karaktere, Dr. Richard Webber szintén rákbetegségét osztja meg a kollégáival.

A színész szerint ez csak még inkább ráirányítja a figyelmet arra, mennyire fontos az egészségtudatosság és a megelőzés.

