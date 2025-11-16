Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Atombomba – Magyar Péter tanácsadója Magyarország megbüntetéséről fantáziál

Ezt látni kell!

Donald Trump ismét Orbán Viktort méltatta egy interjúban

A Grace klinika

Lesújtó hír! Rákkal diagnosztizálták a Grace klinika sztárját

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A több mint húsz éve futó orvosi drámasorozat sokszor az élet írja. A Grace klinika ismert sztárja, James Pickens Jr. nyilvánosan bejelentette, hogy prosztatarákot diagnosztizáltak nála – ugyanolyan betegség, mint amit karaktere, Dr. Richard Webber is az aktuális évad közepén közölt a sorozatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Grace klinikaJames Pickens Jrszínészsorozat

A Grace klinika az egyik legnépszerűbb sorozat hazánkban is. Az egyik színész, James Pickens Jr.-nál az év elején prosztatarákot állapítottak meg.

GLENDALE, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: James Pickens attends the Black Excellence Brunch Proudly Supported by Disney on February 08, 2025 in Glendale, California. Leon Bennett/Getty Images for Disney/AFP (Photo by Leon Bennett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP), Grace klinika
A Grace klinika ismert sztárja, James Pickens Jr.
Fotó: LEON BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A 73 éves művész elmondta, már évtizedek óta rendszeres éves vizsgálatokon vesz részt, és 41 éves kora óta PSA-tesztet is végeztetett. Ennek köszönhetően a vérvizsgálat időben jelezte az emelkedett értéket, majd egy MRI és egy biopszia megerősítette a diagnózist – írja a USA Today.

A Grace klinika-sztár vallomása

„Ez nem az a fajta hír, amit bárki hallani akar, de őszintén szólva, olyan nagyon lepett meg, ugyanis a prosztatarák az én családomban nem ismeretlen. 

Az apámnak is volt, valamint sok testvéremnek is. Meglepődtem volna, ha én nem kapom el. 

De tudomásom szerint senki sem halt bele. Szerencsére a prosztatarák jól kezelhető. A korai felismerés a kulcs, de néha nincsenek észrevehető tünetek” – mondta Pickens.

A szűrés fontossága

A további vizsgálatok szerencsére kimutatták, hogy a rák nem terjedt tovább a színész testében. Mint mondta, a korai felismerésnek köszönhetően jók a kilátásai, és a tapasztalatával szeretné ösztönözni a férfiakat, hogy ne halogassák a szűrővizsgálatokat. 

Amúgy az előadóművész története különös párhuzamot mutat a Grace klinika jelenlegi évadával, amelyben Pickens karaktere, Dr. Richard Webber szintén rákbetegségét osztja meg a kollégáival. 

A színész szerint ez csak még inkább ráirányítja a figyelmet arra, mennyire fontos az egészségtudatosság és a megelőzés.

Az Origo a közelmúltban írt arról, hogyan változtak meg A Grace klinika sztárjai az elmúlt húsz év alatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!