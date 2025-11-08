Grand Canyon-tragédia: egy pillanatnyi figyelmetlenség miatt zuhant a mélybe egy férfi

A Grand Canyon nyugati peremén, a Guano Point nevű kilátónál történt a tragikus baleset, amikor egy 65 éves férfi elvesztette az egyensúlyát, és több mint 100 lábnyit (mintegy 30 métert) zuhant a mélybe. A mentésben a Mohave megyei seriffhivatal, a Hualapai nemzet tűzoltósága és biztonsági egységei is részt vettek, akik technikai kötélrendszerrel emelték fel a holttestet a kanyon aljáról – írja az ABC.

A Grand Canyon lenyűgöző, de veszélyes kilátópontjain már több turista is életét vesztette Fotó: RABIA ICLAL TURAN / ANADOLU

Ismét tragédia a Grand Canyonban — veszélyes kilátópontok korlát nélkül

A helyi hatóságok szerint a férfi csütörtök délután sétált a kilátó peremén, amikor megcsúszott, és a kanyon mélyébe zuhant. A Grand Canyon ezen része, a Guano Point, lenyűgöző panorámát kínál, de több helyen hiányoznak a korlátok, ami évről évre balesetekhez vezet.

A mentést végző technikusok több mint 130 láb mélységből, egy kőomlásos területről hozták fel a testet, amelyet később a Mohave megyei halottkémhez szállítottak. A férfi nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

