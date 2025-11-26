Öngyilkos lett a népszerű gyereksorozatok alkotója

A gyereksztár világát éveken át formáló Daniel Postgate, a Bagpuss és a Clangers egyik kulcsfigurája, 61 évesen hunyt el. A BBC forgatókönyvírója hosszú ideje küzdött depresszióval, egészségügyi gondokkal és személyes válságokkal, amelyek súlyosan megterhelték mindennapjait. A halottkém vizsgálata feltárta: több tényező együtt vezetett ahhoz a ponthoz, ahol már nem látta a kiutat - írja a Daily Star.

Évtizedekig küzdött a gyereksztár alkotója a mentális terhekkel

Milyen betegséggel küzdött Daniel Postgate?

Daniel Postgate egyszerre több súlyos diagnózissal szembesült: mielodiszpláziás szindrómával és aplasztikus anémiával, amelyek együtt a vérrák egyik formáját jelentik. 2019-ben kemoterápiát kapott, ám a halála előtti napon érkezett NHS-levél azt jelezte számára, hogy betegsége bármikor kiújulhat, ami tovább növelte szorongását.

Hogyan küzdött a BBC forgatóírója a depresszióval?

A család elmondása szerint Daniel Postgate több mint 40 éve élt depresszióval, amely időnként enyhébb, máskor igen súlyos formában jelentkezett. A BBC meghatározó alkotó gyakran igyekezett elfedni az állapotát, de a kórházból érkező egészségügyi értesítések és a magánéleti változások felerősítették lelki terheit.

Mi vezetett Daniel Postgate tragikus döntéséhez?

Az halottkém vizsgálatai során kiderült, hogy több tényező együttesen játszott szerepet. Daniel Postgate attól tartott, hogy a vérrák kiújulhat, és a kezelések ismét megviselnék a szervezetét, miközben friss magánéleti változásokkal is meg kellett küzdenie. A több mint 35 éves párkapcsolata nem sokkal a halála előtt ért véget, ami családja szerint tovább súlyosbította lelki állapotát. A mentális terhek, az egészségügyi kilátások és a személyes veszteség végül olyan mértékben nehezedtek rá, hogy már nem látta értelmét folytatni a harcot.

Milyen örökséget hagyott a Bagpuss és a Clangers alkotója?

Daniel Postgate neve örökre összeforrt a brit gyerektelevízió meghatározó figuráival. A Bagpuss és a Clangers új generációi miatta juthattak el a képernyőre, és munkásságával hidat épített a klasszikus és modern gyermekműsorok között. Örökségét gyerekei, testvére és több évtizednyi televíziós anyag őrzi.