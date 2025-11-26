Öngyilkos lett a népszerű gyereksorozatok alkotója

A gyereksztár világát éveken át formáló Daniel Postgate, a Bagpuss és a Clangers egyik kulcsfigurája, 61 évesen hunyt el. A BBC forgatókönyvírója hosszú ideje küzdött depresszióval, egészségügyi gondokkal és személyes válságokkal, amelyek súlyosan megterhelték mindennapjait. A halottkém vizsgálata feltárta: több tényező együtt vezetett ahhoz a ponthoz, ahol már nem látta a kiutat - írja a Daily Star.
Milyen betegséggel küzdött Daniel Postgate?
Daniel Postgate egyszerre több súlyos diagnózissal szembesült: mielodiszpláziás szindrómával és aplasztikus anémiával, amelyek együtt a vérrák egyik formáját jelentik. 2019-ben kemoterápiát kapott, ám a halála előtti napon érkezett NHS-levél azt jelezte számára, hogy betegsége bármikor kiújulhat, ami tovább növelte szorongását.
Hogyan küzdött a BBC forgatóírója a depresszióval?
A család elmondása szerint Daniel Postgate több mint 40 éve élt depresszióval, amely időnként enyhébb, máskor igen súlyos formában jelentkezett. A BBC meghatározó alkotó gyakran igyekezett elfedni az állapotát, de a kórházból érkező egészségügyi értesítések és a magánéleti változások felerősítették lelki terheit.
Mi vezetett Daniel Postgate tragikus döntéséhez?
Az halottkém vizsgálatai során kiderült, hogy több tényező együttesen játszott szerepet. Daniel Postgate attól tartott, hogy a vérrák kiújulhat, és a kezelések ismét megviselnék a szervezetét, miközben friss magánéleti változásokkal is meg kellett küzdenie. A több mint 35 éves párkapcsolata nem sokkal a halála előtt ért véget, ami családja szerint tovább súlyosbította lelki állapotát. A mentális terhek, az egészségügyi kilátások és a személyes veszteség végül olyan mértékben nehezedtek rá, hogy már nem látta értelmét folytatni a harcot.
Milyen örökséget hagyott a Bagpuss és a Clangers alkotója?
Daniel Postgate neve örökre összeforrt a brit gyerektelevízió meghatározó figuráival. A Bagpuss és a Clangers új generációi miatta juthattak el a képernyőre, és munkásságával hidat épített a klasszikus és modern gyermekműsorok között. Örökségét gyerekei, testvére és több évtizednyi televíziós anyag őrzi.
Mi derült ki a halottkém vizsgálataiból?
A maidstone-i vizsgálatok egyértelműen öngyilkosságként állapították meg a halál okát. A halottkém szerint Daniel Postgate tudatos döntést hozott, és nem akarta tovább viselni azokat a terheket, amelyeket betegsége és kezelései róttak rá. A család által átadott búcsúüzenet is arra utal, hogy döntését korábban mérlegelte.
Kiskanállal etette utolsó napjaiban fiát az agyonvert kárpátaljai férfi apja
Sebestyén József szülei eddig hallgattak, senkinek sem adtak interjút, most viszont úgy érzik: ideje beszélni arról, mi történt a fiukkal. Az agyonvert kárpátaljai férfit ukrán katonák elfogták és megölték a kényszertoborzás után. A helyi hatóságok tagadják az erőszakot, a szülei szerint azonban az igazság nem temethető el a fiukkal együtt.
Drogos ámokfutó okozhatta a 25 éves nő halálát Aszódnál
Két autó ütközött hétfőn délelőtt a 3-as főúton. A halálos balesetet okozó sofőr feltehetően kábult volt, ezért menekült el a helyszínről, ahol egy fiatal nő meghalt miatta.