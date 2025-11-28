Gyermekhalál: megrázó fotót tett közzé a rendőrség a kislány utolsó küzdelméről

A 2024. márciusában történt gyermekhalál ügye újra nagy port kavart, miután a rendőrség megosztotta a felvételt arról az autóról, amelyben a két éves kislány halálra forrt a hőségben. A hatóságok szerint az apa ittas állapotban ment be a házba, ahol videojátékozott és pornót nézett, miközben gyermeke a lezárt járműben rekedt – írja a DailyStar.

Gyermekhalál ügy: Christopher Scholtes és lánya, Parker

Gondatlanság és tragédia: a felelőtlen apa magára hagyta a kislányt

A rendőrségi jelentések szerint a felelőtlen apa azt hitte, „csak fél órára” hagyja a gyermeket az autóban. A valóságban azonban több mint három órára elfeledkezett róla — a házban töltött idő alatt alkoholt ivott, pornót nézett és játszott.

A kocsi motorja 20 perc után automatikusan leállt, így a légkondicionáló is kikapcsolt, és a belső hőmérséklet 40 fok fölé emelkedett.

A gyermekhalál ügy: a küzdelem nyomai ott maradtak az ablakon

A most közzétett rendőrségi képen jól látszik, hogy a kislány megpróbált kimászni a gyermekülésből és elérni az ablakot. Ujj- és tenyérnyomai az üveg teljes felületén megtalálhatók.

A hatóságok szerint ez a fotó „a gyermek utolsó perceinek tragikus bizonyítéka”.

A képen látható apró tenyérlenyomatok a gyermek kétségbeesett próbálkozásait mutatják.

Az apa már nem állhat bíróság elé

A férfit emberölés miatt vették őrizetbe, ám a tárgyalás előtt öngyilkos lett a börtönben. A rendőrség azért hozta nyilvánosságra az új bizonyítékot, mert szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a hasonló esetek többsége megelőzhető lenne.

