Nem hiszi el, hány gyerek kezdi túlsúlyosan az iskolát!

Az Egyesült Királyságban végzett Nemzeti Gyermeksúlymérési Program friss jelentése szerint már minden negyedik gyerek túlsúlyos vagy elhízott, amikor elkezdi az iskolát. Az NHS szerint ez az egyik legmagasabb arány az elmúlt húsz évben. A felmérés több mint egymillió gyerek adatait vizsgálta, és kimutatta: a fiúk körében gyakoribb a probléma, mint a lányoknál. A szakértők szerint a cukros ételek, a gyorsételek fogyasztása és a mozgáshiány egyaránt hozzájárulnak a gyermekkori elhízáshoz - tájékoztat a Mirror.

A gyorsételek és a cukros ételek a gyermekkori elhízás legfőbb okai között szerepelnek

Fotó: The Picture Desk/Tracy Bennett

Milyen hatásai vannak a gyermekkori elhízásnak?

Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy a gyermekkori elhízás hosszú távon számos betegséget okozhat. A túlsúlyos gyerekeknél nagyobb az esély a 2-es típusú cukorbetegségre, a szív- és érrendszeri panaszokra, sőt, egyes daganatos betegségekre is. Emellett lelki problémák, testképzavar és alacsony önbizalom is kísérheti a túlsúlyt.

Hogyan előzhető meg a gyermekkori elhízás?

A szakértők szerint a megelőzés kulcsfontosságú. Az iskoláskorú gyerekek egészséges étkezése és rendszeres testmozgása már kiskorban megalapozza a felnőttkori egészséget.

Az NHS speciális programokat indított, amelyek a családoknak segítenek életmódváltásban, személyre szabott étrenddel és mozgásprogramokkal.

A brit kormány korlátozta a gyorsételek reklámját 21 óra előtt, és szigorúbb szabályokat vezetett be a bébiételek cukor- és sótartalmára is.

Miért nő az elhízott gyerekek aránya az iskolákban?

A kutatások szerint a szociális háttér is meghatározó: a legszegényebb térségekben több mint kétszer akkora az elhízás aránya, mint a gazdagabb körzetekben. Míg a tehetősebb családoknál a gyerekek 6,9 százaléka elhízott, a hátrányos helyzetű térségekben ez 14 százalék.

A szakértők szerint a probléma összetett: a dráguló élelmiszerek, a kevés szabadidős lehetőség és a gyorséttermek térhódítása mind hozzájárulnak a helyzet romlásához.

Az egészségügyi hatóságok szerint a gyermekkori elhízás elleni küzdelem közös felelősség: a családoknak, az iskoláknak, az iparnak és a kormánynak együtt kell dolgoznia azon, hogy a jövő generációi egészségesebben élhessenek.